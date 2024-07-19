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Martı TAG'a kısmen durdurma kararı verildi

Martı TAG'a açılan haksız rekabet davasının 6'ncı duruşması Çağlayan Adliyesi'nde bugün görüldü. İstanbul 14'üncü Asliye Ticaret Mahkemesi heyeti kararında, kısmen kabulüne hükmederek, MARTI TAG uygulaması hizmetinin haksız rekabet oluşturduğunu bildirdi. Heyet, https://www.mart.tech.com sitesi ile MARTI mobil uygulaması üzerinden sunulan "Martı TAG" hizmetinin ticari ve iş faaliyetlerine engel olmayacak şekilde durdurulmasına da hükmetti.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 19 Temmuz 2024 19:52, Son Güncelleme : 19 Temmuz 2024 21:02
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Martı TAG'a kısmen durdurma kararı verildi

Bugün Çağlayan Adliyesi'nde 6'ncı duruşması görülen Martı TAG'a açılan haksız rekabet davasında, İstanbul 14'üncü Asliye Ticaret Mahkemesi heyeti davanın kısmen kabulüne hükmederek, MARTI TAG uygulaması hizmetinin haksız rekabet oluşturduğunu bildirdi. Heyet, https://www.mart.tech.com sitesi ile MARTI mobil uygulaması üzerinden sunulan "Martı TAG" hizmetinin ticari ve iş faaliyetlerine engel olmayacak şekilde durdurulmasına da hükmetti.

"MARTI TAG KULLANMAYA AYNEN DEVAM"

Dava sonrası Çağlayan Adliyesi önünde açıklamada bulunan Martı TAG kurucusu Oğuz Alper Öktem, ifade özgürlüğüm kapsamında şunu söyleyebilirim ki bu mahkeme kesinlikle taraflı bir karar vermiştir. Biz New York'a gidip, New York borsasına açılacağımızı söylediğimiz günün ardından, aynı hakim bir dava celsesi bile görülmeden, bizden bir ifade alınmadan durdurma kararı verdi. Şimdi yine aynısını yapıyor. Oldu bittiye getirilen bir durum var. UKOME'de bir yönetmelik konuşuluyor. Beklenmesi gereken müzekkereler var ama hakim oldu bitti bir karar verdi. Geçen sefer verdiği erişim engeli kararını da üst mahkeme bozmuştu. Bunu da bozacaktır. Taksi lobisi bizi adliye adliye gezdirip, bezdirmeye çalışıyor. Biz bezmeyiz. Mücadeleye aynen devam edeceğiz. 170 bin tencere kaynıyor. Üst mahkemede kazanacağımıza eminiz. Çünkü geçen sefer de aynı hakim aynı kararı verdi. Martı kullanımına aynen devam" dedi.

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