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İzmir BB Başkanı Tugay'ın koruması Haydar İnanır intihar etti

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın Karşıyaka Belediye Başkanlığı görevinden bu yana korumalığını yapan Haydar İnanır, dün gece silahla intihar etti.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 19 Temmuz 2024 20:23, Son Güncelleme : 19 Temmuz 2024 20:43
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İzmir BB Başkanı Tugay'ın koruması Haydar İnanır intihar etti

Eşinin de evde olduğu anda başına dayadığı silahla hayatına son veren Haydar İnanır'ın intiharı ile ilgili soruşturma başlatıldı.

İzmir Büyükşehir'den açıklama

İzmir Büyükşehir Belediyesi konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Çalışma arkadaşımız Haydar İnanır'ı çok genç yaşında, beklenmedik bir şekilde kaybetmenin büyük üzüntüsünü yaşıyoruz. Cenazesi bugün ikindi vakti Örnekköy Cemevi'nden kaldırılacaktır. İzmir Büyükşehir Belediyesi ailesi olarak sevgili arkadaşımız Haydar'a Allah'tan rahmet, kederli ailesi başta olmak üzere tüm sevenlerine, dostlarına başsağlığı ve sabır diliyoruz" denildi.

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