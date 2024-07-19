Valilik bahçesinde eşiyle kavga eden MEM çalışanı gözaltına alındı

"Aynı kurumda çalıştığı eski eşi H.D'ye Valilik bahçesinde fiziksel şiddet uygulayan İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde yardımcı hizmetler kadrosunda görevli T.B'ye polis memurlarımız ve vatandaşlarımız tarafından anında müdahale edilmiş, şüpheli T.B. hakkında adli ve idari soruşturma başlatılmıştır."

Valilikten yapılan açıklamada, bugün öğle saatlerinde Valilik bahçesindeki kavgaya ilişkin sosyal medyada yer görüntülerle ilgili açıklama yapılmasına ihtiyaç duyulduğu aktarıldı.

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