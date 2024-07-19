Çorum'da orman yangını: Havadan ve karadan müdahale ediliyor
Çorum'un Kargı ilçesine bağlı Maksutlu köyünde bulunan ormanlık alanda yangın çıktı. Ekiplerin havadan ve karadan yangına müdahalesi sürüyor.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 19 Temmuz 2024 21:56, Son Güncelleme : 19 Temmuz 2024 21:59
İncilirlik mevkisindeki ormanlık alanda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Köylülerin ihbarı üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekiplerin sarp kayalıkların bulunduğu alanda yangına güçlükle müdahale ederken yangın söndürme helikopteri ile alevlere havadan müdahale ediliyor.