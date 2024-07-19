Çorum'da orman yangını: Havadan ve karadan müdahale ediliyor

İncilirlik mevkisindeki ormanlık alanda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Köylülerin ihbarı üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekiplerin sarp kayalıkların bulunduğu alanda yangına güçlükle müdahale ederken yangın söndürme helikopteri ile alevlere havadan müdahale ediliyor.