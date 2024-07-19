Tıra çarpan otomobildeki avukat öldü, bebeği ağır yaralandı
Erzincan'da otomobilin tıra çarpması sonucu Anagold 24Erzincanspor Kulüp Başkanı Ömer Akyürek'in avukat kızı öldü, 7 aylık torunu ağır yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Temmuz 2024 22:12, Son Güncelleme : 19 Temmuz 2024 22:14
Ezgi Başak Akyürek Okul'un (32) kullandığı 16 BJP 288 plakalı otomobil, Erzincan-Sivas kara yolu Altköy mevkiinde Engin Y. idaresindeki (38) 25 HA 540 plakalı tıra arkadan çarptı.
Haber verilmesi üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
Gelen sağlık görevlilerinin kontrolünde Ezgi Başak Akyürek Okul'un hayatını kaybettiği, 7 aylık oğlu Baray Alp Okul'un yaralandığı belirlendi.
Ambulansla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Minik Baray Alp'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Ölen annenin cenazesi de aynı hastanenin morguna kaldırıldı.