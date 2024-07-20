Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yılı!

Törenlerde Türk Silahlı Kuvvetleri de gövde gösterisi yapacak. Türk donanmasının en büyük savaş gemisi TCG Anadolu, 50 gemi eşliğinde Girne'de denizde geçit töreni düzenleyecek.

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