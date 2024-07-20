Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yılı!
20 Temmuz 1974'te gerçekleştirilen Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50'nci yıldönümü törenlerle kutlanacak.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı 20 Temmuz 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50'nci yıl törenlerinde son hazırlıklar tamamlandı.
Törenler bugün Kıbrıs Türklerinin efsanevi liderleri Dr. Fazıl Küçük ve Rauf Denktaş'ın anıt mezarlarını ziyaretin ardından Lefkoşa'da Dr. Fazıl Küçük Bulvarı'nda resmi geçitle başlayacak.
Erdoğan'ın resmi geçit töreninde Kıbrıs sorununda iki devletli çözümden geri adım atılmayacağı mesajını vermesi bekleniyor.
Kutlamalar öncesinde TBMM'de 2 devletli çözüm tezkeresi kabul edildi. Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümüne dair TBMM kararı Resmi Gazete'de de yayımlandı.
ANADOLU VE AKINCI'DAN GÖVDE GÖSTERİSİ
Törenlerde Türk Silahlı Kuvvetleri de gövde gösterisi yapacak. Türk donanmasının en büyük savaş gemisi TCG Anadolu, 50 gemi eşliğinde Girne'de denizde geçit töreni düzenleyecek.
Türk Yıldızları gösteri uçaklarının yanısıra 4 F-16 savaş uçağı ve 2 Akıncı TİHA, Lefkoşa'daki resmi geçit töreninde uçacak.