ÖSYM, 2024 YKS kayıt tarihlerini belirledi!

Bilindiği üzere, ÖSYM tarafından 16 Temmuz 2024 tarihinde 2024 YKS sonuçları açıklanmıştır.

Bunun üzerine, ÖSYM tarafından üniversitelere gönderilen yazıda, 2024-2025 eğitim-öğretim

yılı için tüm yükseköğretim programlarında kesin kayıtlar, 19 - 23 Ağustos 2024 tarihleri arasında

yapılacağı belirtilmiştir.

