Afyonkarahisar'da otobüsle otomobil çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı
Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde yolcu otobüsüyle otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, biri çocuk 4 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Temmuz 2024 10:27, Son Güncelleme : 20 Temmuz 2024 10:28
Yolcu otobüsü, Dinar-Çay kara yolunun 37'inci kilometresinde otomobille çarpıştı.
Kazada, otomobil sürücüsü yaşamını yitirdi, araçlarda bulunan 4 kişi yaralandı.
Olayı görenlerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ambulanslarla Afyonkarahisar'daki hastanelere kaldırılan yaralılardan F.K. ile N.B.K'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.