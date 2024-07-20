Hakan Fidan: KKTC'nin hak ve çıkarlarını her daim savunmaya devam edeceğiz

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kıbrıs Türklerinin Barış ve Özgürlük Bayramı'nı kutladı:

"Kıbrıs Türklerinin Barış ve Özgürlük Bayramı kutlu olsun. Ada'da Kıbrıs Barış Harekatı ile sağlanan barış ve huzur ortamı yarım asırdır sürmektedir. Türkiye olarak Kıbrıslı soydaşlarımız ile omuz omuza durmaya, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin hak ve çıkarlarını her daim savunmaya devam edeceğiz. Kıbrıs Barış Harekatımızın 50. yıl dönümünde, milletimizin ayrılmaz bir parçası olan Kıbrıs Türklerinin varoluş mücadelesi için canlarını feda etmiş şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyorum."