Adıyaman'da DEM Parti ilçe başkanı gözaltına alındı
Adıyaman'da, DEM Parti Merkez İlçe Başkanı Yusuf Özperçin, Türkiye Cumhuriyeti aleyhine yaptığı açıklamalar nedeniyle gözaltına alındı.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 20 Temmuz 2024 12:14, Son Güncelleme : 20 Temmuz 2024 12:15
DEM Parti Adıyaman Merkez İlçe Başkanı Yusuf Özperçin, çarşamba günü basın açıklaması yaptı. Savcılık, açıklamasında Türkiye'nin Irak'ın kuzeyine yönelik yürüttüğü operasyonlarda amacın Kürt soykırımı olduğunu ileri süren Özperçin hakkında yakalama kararı çıkardı. Savcılık talimatı ile harekete geçen Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Özperçin'i adresine düzenlediği operasyonla gözaltına aldı. Yusuf Özperçin, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.