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Emekliye ek zam farkı ne zaman yatacak? Tarih verildi

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin yüzde 24.73'lük zam oranı sonrası 10 bin TL olan en düşük emekli maaşı 12 bin 500 TL'ye yükseltiliyor. Söz konusu teklif TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Şimdi gözler emekliye ek zammın ne zaman yasalaşacağında. Resmi Gazete'de yayımlanması sonrası emeklinin zam farkının ağustos ayında hesaplara yatması bekleniyor.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 20 Temmuz 2024 12:34, Son Güncelleme : 20 Temmuz 2024 12:34
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Emekliye ek zam farkı ne zaman yatacak? Tarih verildi

Milyonlarca emekliyi ilgilendiren ek zam teklifinin TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilmesi sonrası emekli maaş farklarının ne zaman hesaplara yatacağı gündemin ilk sıralarında. Temmuz ayı emekli maaş zam oranın belli olmasının ardından kök maaşta sıfır zam tehlikesine karşısı en düşük emekli maaşı için adım atıldı. 10 bin lira olan en düşük emekli maaşı 2 bin 500 TL'lik zamla birlikte 12 bin 500 TL'ye çıkarıldı.

En düşük emekli maaşı ne zaman yasalaşacak?

En düşük emekli maaşının 12 bin 500 TL'ye çıkarılması bütçeye 33.2 milyar liralık ilave maliyet getirecek. Düzenlemenin önümüzdeki hafta Genel Kurul'da yasalaşması bekleniyor.

Yasa teklifinin Genel Kurul'da görüşülmesinin ardından Resmi Gazete'de yayımlanması gerekecek.

Bu aşamadan sonra ise 3 milyon 703 bin emeklinin zam farklarını ağustos ayının başında alması bekleniyor.

Dul ve yetim aylığı ne kadar oldu?

En düşük emekli maaşının 12 bin 500 TL'ye çıkarılmasıyla dul ve yetimlerin alacağı rakamlarda netleşti. Buna göre; hissesi yüzde 75 olan dul ve yetimler 9 bin 375 TL, hissesi yüzde 50 olan dul ve yetimler 6 bin 250 TL, hissesi yüzde 50 olan dul ve yetimler 3 bin 125 TL ödeme alacak.

Emekli maaşı hesaplama

Türkiye'de 16 milyon emekli bulunuyor. Emekliler her yıl 6 ayda bir olmak üzere zam alıyor.

Ocak döneminde yüzde 11,68'lik ek zam ile yüzde 49,25 zam alan emekliler temmuz döneminde 6 aylık enflasyon rakamları kadar yüzde 24,73 zam aldı. Memur emeklisi ise yüzde 8,46'lık enflasyon farkına ilaveten yüzde 10 toplu sözleşme zammı aldı. Rakamlar beraber değerlendirildiğinde memur ve memur emeklisi yüzde 19,31 zam almış oldu.

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde ise kök maaş ve taban maaş uygulaması var. Artışlar kök maaşlara yapılıyor. Ardından yüzde 4 ek ödeme yapılıyor. Yine de maaşlar taban maaşın altında kalırsa hazine desteği ile 'Kanunda belirlenen en düşük emekli maaşı'na tamamlanıyor.

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