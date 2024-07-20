Çay alım kontenjanı bir kez daha düşürüldü

Uzmanlar Türkiye'nin kredi notundaki artırımların devam etmesini bekliyor
Uzmanlar Türkiye'nin kredi notundaki artırımların devam etmesini bekliyor
Üsküdar Üniversitesi'ni seç, değişimin öncüsü sen ol!
Üsküdar Üniversitesi'ni seç, değişimin öncüsü sen ol!
Sponsorlu İçerik
İzmir'de hemzemin geçitte feci kaza: 3 ölü
İzmir'de hemzemin geçitte feci kaza: 3 ölü
KPSS Alan Bilgisi sınavlarının sabah oturumu yapıldı
KPSS Alan Bilgisi sınavlarının sabah oturumu yapıldı
Yozgat'ta feci kaza: 3 kişi hayatını kaybetti
Yozgat'ta feci kaza: 3 kişi hayatını kaybetti
Emekliye ek zam farkı ne zaman yatacak? Tarih verildi
Emekliye ek zam farkı ne zaman yatacak? Tarih verildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: KKTC bizim göz bebeğimizdir
Cumhurbaşkanı Erdoğan: KKTC bizim göz bebeğimizdir
MSB: Kıbrıs Türkü'nü hiçbir zaman yalnız bırakmayacağız
MSB: Kıbrıs Türkü'nü hiçbir zaman yalnız bırakmayacağız
Bu hafta en çok hangi yatırım aracı kazandırdı?
Bu hafta en çok hangi yatırım aracı kazandırdı?
Köpek üzerinden kaos planı! Sözde hayvanseverlerden kirli çağrı
Köpek üzerinden kaos planı! Sözde hayvanseverlerden kirli çağrı
Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yılı!
Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yılı!
Merkez Bankası'ndan yeni KKM adımı
Merkez Bankası'ndan yeni KKM adımı
Bakan Şimşek: Moody's kredi notumuzu ilk defa iki kademe artırdı
Bakan Şimşek: Moody's kredi notumuzu ilk defa iki kademe artırdı
Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde yaralanan Yarbay şehit oldu
Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde yaralanan Yarbay şehit oldu
Moody's Türkiye'nin kredi notunu iki kademe yükseltti
Moody's Türkiye'nin kredi notunu iki kademe yükseltti
Bakan Uraloğlu yanıtladı: Yazılım sistemlerindeki sorun giderildi mi?
Bakan Uraloğlu yanıtladı: Yazılım sistemlerindeki sorun giderildi mi?
MB'nin faiz kararı ne olacak? İşte ekonomistlerin beklentisi
MB'nin faiz kararı ne olacak? İşte ekonomistlerin beklentisi
Bakan Tunç: İşgalci İsrail, alınan kararlara uymalı
Bakan Tunç: İşgalci İsrail, alınan kararlara uymalı
Microsoft 365: Tüm uygulama ve hizmetler kurtarıldı
Microsoft 365: Tüm uygulama ve hizmetler kurtarıldı
Borsadan tüm zamanların en yüksek kapanışı
Borsadan tüm zamanların en yüksek kapanışı
Küresel iletişim kesintisinden hangi şirketler etkilendi
Küresel iletişim kesintisinden hangi şirketler etkilendi
Adli tatil yarın başlıyor
Adli tatil yarın başlıyor
Bakan Kurum, iki bakan yardımcısını deprem bölgesinde görevlendirdi
Bakan Kurum, iki bakan yardımcısını deprem bölgesinde görevlendirdi
Uzmanından uyarı: Kapatılan ikinci öğretim programlarına dikkat!
Uzmanından uyarı: Kapatılan ikinci öğretim programlarına dikkat!
TCMB toplam rezervleri rekor kırdı
TCMB toplam rezervleri rekor kırdı
Yıldız Sarayı Müzesi açıldı: Ağustos sonuna kadar ücretsiz
Yıldız Sarayı Müzesi açıldı: Ağustos sonuna kadar ücretsiz
Yeni vergiler devlete ne getirecek?
Yeni vergiler devlete ne getirecek?
'Kurumlarla irtibattayız, aksaklığın önemli bölümünü atlattık'
'Kurumlarla irtibattayız, aksaklığın önemli bölümünü atlattık'
Yazılım sisteminde küresel sorun! BTK'dan ilk açıklama
Yazılım sisteminde küresel sorun! BTK'dan ilk açıklama
Emniyet Genel Müdürlüğü'nde terfi ve emeklilik kararları!
Emniyet Genel Müdürlüğü'nde terfi ve emeklilik kararları!
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

Çay alım kontenjanı bir kez daha düşürüldü

Çaykur, günlük çay alım kontenjanını bu kez de 20 kilograma düşürdü.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 20 Temmuz 2024 13:41, Son Güncelleme : 20 Temmuz 2024 13:42
Yazdır
Çay alım kontenjanı bir kez daha düşürüldü

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Çaykur), her geçen gün artan yoğunluk nedeniyle dekar başı alımları 50 kilogramdan 30 kilograma ve sonrasında 25 kilograma kadar düşürdü.

Çaykur, stoktaki çayın bir kısmını işleyebilmek için ise çarşamba günü geçici olarak yaş çay alımı yapmamıştı.

Dekar başı alımları 25 kilogramdan yapan Çaykur, bugün itibariyle kontenjanın dekar başına 20 kilograma düştüğünü duyurdu.

Çaykur üreticilere attığı kısa mesajda, "Değerli üreticimiz, stokların yükselmesi nedeniyle yaş çay alımları yarın (cumartesi) itibariyle dekara 20 kg üzerinden yapılacaktır" ifadelerine yer verdi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber