Çay alım kontenjanı bir kez daha düşürüldü

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Çaykur), her geçen gün artan yoğunluk nedeniyle dekar başı alımları 50 kilogramdan 30 kilograma ve sonrasında 25 kilograma kadar düşürdü.

Çaykur, stoktaki çayın bir kısmını işleyebilmek için ise çarşamba günü geçici olarak yaş çay alımı yapmamıştı.

Dekar başı alımları 25 kilogramdan yapan Çaykur, bugün itibariyle kontenjanın dekar başına 20 kilograma düştüğünü duyurdu.

Çaykur üreticilere attığı kısa mesajda, "Değerli üreticimiz, stokların yükselmesi nedeniyle yaş çay alımları yarın (cumartesi) itibariyle dekara 20 kg üzerinden yapılacaktır" ifadelerine yer verdi.