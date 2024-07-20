İzmir'de hemzemin geçitte feci kaza: 3 ölü

Yanıkköy Mahallesi'nde yaşayan ailenin, Emine Akkurt'un tedavisi için hastaneye gitmek için yola çıktığı öğrenildi.

Sağlık ekiplerince yapılan incelemede sürücü Mehmet Akkurt ile eşi Bediha ve annesi Emine Akkurt'un olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

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