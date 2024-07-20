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Kıbrıs Gazisi Yavaş: Biz gitmeden önce Rumlar çok baskı yapıyordu

Kıbrıs Barış Harekatı'na paraşütçü komando olarak katılan 71 yaşındaki gazi Ali Yavaş, aradan 50 yıl geçmesine rağmen o günleri unutamıyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Temmuz 2024 16:35, Son Güncelleme : 20 Temmuz 2024 16:37
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Kıbrıs Gazisi Yavaş: Biz gitmeden önce Rumlar çok baskı yapıyordu

Adıyaman'ın Kahta ilçesi Mülk köyünde yaşayan Kıbrıs Barış Harekatı'na paraşütçü komando olarak katılan 71 yaşındaki gazi Ali Yavaş, Burdur'da askerlik eğitiminin ardından seçmeli asker olarak gittiği Kayseri'de paraşüt eğitimi aldı.

Daha sonra barış harekatına katılan ve Kıbrıs'a ilk inen paraşüt ekibinde yer alan Yavaş, aradan geçen 50 yıla rağmen o günleri ve yaşadıklarını ilk günkü gibi hatırlıyor.

Ali Yavaş, Kayseri'de bir ay paraşüt eğitimi aldığını ve orada 9 atlayış gerçekleştirdiğini söyledi.

Kıbrıs'a çıkarma yapılacağı emri üzerine hazırlandıklarını ve uçaktan atlayarak Beşparmak Dağları'na paraşütle indiklerini belirten Yavaş, 3 gün 3 gece savaştıklarını, daha sonra ateşkes olduğunu kaydetti.

Daha sonra ikinci bir savaşa girdiklerini anlatan Yavaş, "O zaman bir parola verildi. 'Ayşe tatile çıksın.' denildiği zaman tekrar savaşa girdik. İkinci harekatta ben de yer aldım. Zaman zaman sıkıntılar oldu. Allah devletimize, ordumuza zeval vermesin. Devletimiz çok güçlü bir devlettir. Çok şükür, sağ salim, yara almadan eve döndük. Karşı tarafı etkisiz hale getirdik." dedi.

"Biz gitmeden önce Rumlar çok baskı yapıyordu"

Adada 8 ay kaldığını dile getiren Yavaş, şunları kaydetti:

"O günler aklıma geldiğinde çok mutlu oluyor ve gururlanıyorum. Devletimiz, ordumuz çok güçlü. Biz daha gitmeden önce Rumlar çok baskı yapıyordu, Türklere işkence yapıyorlardı. Nasıl ki İsrail Filistin'e baskı yapıyor, katliam yapıyor, onlar da aynısını yapıyorlardı. Tabii biz gittik oraya, sağ olsun bizi de çok güzel karşıladılar. Ondan sonra hiçbir sıkıntı olmadı. Bugün de çağırsalar seve seve giderim. Kendi ülkem, kendi memleketim, kendi bayrağım için seve seve canımı veririm."

Kıbrıs'ı ziyarete gittiğini belirten Yavaş, "Kıbrıs denilince benim yavru vatanım, benim güzel vatanımdır. Kıbrıs'a hala gidip geliyorum. Gittiğimde çok da gurur duyuyorum. 'Kıbrıs'a bu zamanda, bu tarihte geldim, burada savaştım.' diyorum. 'İyi ki de gelmişsiniz, savaşmışsınız.' diyorlar." ifadelerini kullandı.

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