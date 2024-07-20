MEB Personel Genel Müdürü Bülent Çiftçi'nin acı günü

MEB Personel Genel Müdürü Bülent Çİftçi'nin babası Şinasi Çiftçi'nin vefatı sonrası Personel Genel Müdürlüğü şu mesajı yayımladı: 'Personel Genel Müdürümüz sayın Bülent Çiftçi'nin babası sayın Şinasi Çiftçi vefat etmiştir. Ailesine, yakınlarına başsağlığı ve sabırlar diliyoruz' mesajı paylaşıldı.

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