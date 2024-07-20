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MEB Personel Genel Müdürü Bülent Çiftçi'nin acı günü

Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürü Bülent Çiftçi'nin babası Şinasi Çiftçi hayatını kaybetti. Vefat haberi sonrası MEB Personel Genel Müdürlüğü bir başsağlığı mesajı yayımladı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 20 Temmuz 2024 16:52, Son Güncelleme : 20 Temmuz 2024 16:56
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MEB Personel Genel Müdürü Bülent Çiftçi'nin acı günü

MEB Personel Genel Müdürü Bülent Çİftçi'nin babası Şinasi Çiftçi'nin vefatı sonrası Personel Genel Müdürlüğü şu mesajı yayımladı: 'Personel Genel Müdürümüz sayın Bülent Çiftçi'nin babası sayın Şinasi Çiftçi vefat etmiştir. Ailesine, yakınlarına başsağlığı ve sabırlar diliyoruz' mesajı paylaşıldı.

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