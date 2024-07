EURO 2024'ün en iyi golü Mert Müldür'den!

UEFA, taraftar oylarıyla seçilen EURO 2024'ün en iyi golünü açıkladı.

Listenin zirvesinde Mert Müldür'ün Gürcistan'a attığı gol yer aldı.

Türkiye'nin Hollanda'ya yenilerek çeyrek finalde veda ettiği turnuvayı İspanya kazanmıştı.

Mert Müldürs stunning volley is the fans Goal of the Tournament ️🏆#EUROGOTT | @AlipayPlus pic.twitter.com/IZTe8X7Eqv