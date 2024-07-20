Cumhurbaşkanı Erdoğan'a annesi ile çekilen fotoğrafının filografi tablosu takdim edildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50'nci yılında Lefkoşa'ya geleceğini duydu, ona bir hediye vermek istedi.

Filografi sanatı ile ilgilenen yeğeninden, Erdoğan'a özel bir hediye yapmasını istedi.

Kıbrıs'ta yaşayan Türkmen asıllı KKTC vatandaşı Maysa Şahin'in yeğeni Atajan Hemrayev, Cumhurbaşkanı'nın annesi ile çekilen bir fotoğrafının tablosunu filografi sanatı ile yaptı.

KKTC Meclisi İç Güvenlik Görevlisi Maysa Şahin, "Yeğenime sağ olsun rica ettim, çok hızlı bir şekilde yapmaya. O da iki hafta boyunca gece gündüz bu konu ile ilgili bir çalışma yaptı" dedi.

Sanatçı Hemrayev, tablonun yapımında 388 çivi ve 7 bin 387 metre ip kullandı. Çivilerin arasından 5 bin kez ip geçirildi. Maysa Şahin ise yeğeninin tablosunu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki ziyareti sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdim etti.

Müjdeyi TRT Haber ekibiyle verdi

Maysa Şahin, "Çok heyecanlıydım çünkü böyle bir ambiyans hayatım boyunca hiç böyle bir ambiyans yakalayamadım. Geldiğim zaman hiç vereceğimi düşünmemişken sağ olsunlar bu emeği hiç göz ardı etmediler" şeklinde konuştu.

Şahin, Erdoğan ile bir araya gelişinde hem heyecanı hem mutluluğu bir arada yaşadı:

"Verdiğimde çok heyecanlandım, kendisinin gözlerinin içindeki o duyguyu gördüm. O özlemi o heyecanı da gördüm. Beni yanına çağırdığında ne yapacağımı şaşırdım. Hemen yanına geçtim o sıcak atmosferi derinden hissettim."

Maysa Şahin, tablosunun Erdoğan'a takdim edildiği müjdesini de yeğenine, TRT Haber ekibi ile birlikte verdi.