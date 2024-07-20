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Sağlık Bakanı Memişoğlu, KKTC'li mevkidaşıyla görüştü

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, KKTC Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek ile bir araya geldi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Temmuz 2024 19:35, Son Güncelleme : 20 Temmuz 2024 19:37
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Sağlık Bakanı Memişoğlu, KKTC'li mevkidaşıyla görüştü

Kemal Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümü etkinliklerine katılmak üzere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki (KKTC) programına eşlik ettiğini belirtti.

KKTC Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek ile bir araya geldiklerini bildiren Memişoğlu, görüşmede, sağlık alanında devam eden projeleri ele aldıklarını kaydetti.

Memişoğlu, paylaşımında "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bizim göz bebeğimizdir, canımızdan bir parçadır. Kıbrıs Türkü asla yalnız değildir, asla yalnız kalmayacaktır" dedi.

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