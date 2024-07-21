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Uzmanlardan üniversite adaylarına tercih tavsiyeleri

Uzmanlar, üniversite adaylarının üniversite tercihinde bulunurken, konum, büyüklük, maliyet, akademik kalite, kampüs güvenliği, yan dal olanakları, sosyal olanaklar gibi çeşitli faktörleri göz önünde bulundurmasını tavsiye ediyor.

Kaynak : Yeni Şafak
Haber Giriş : 21 Temmuz 2024 08:00, Son Güncelleme : 21 Temmuz 2024 08:02
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Uzmanlardan üniversite adaylarına tercih tavsiyeleri

Uzmanlardan Üniversite adaylarına tercih tavsiyeleri

Üniversite adayları önümüzdeki haftadan itibaren tercih sürecine girecek. Uzmanlar adayların üniversite tercihinde bulunurken, konum, büyüklük, maliyet, akademik kalite, kampüs güvenliği, yan dal olanakları, sosyal olanaklar gibi çeşitli faktörleri göz önünde bulundurmasını belirtiyor. Bu kıstasları göz önünde bulundurarak tercih listesinin daraltılması gerektiğine dikkat çekiyor.

BU SORULARI SORUN
Uzmanlara göre üniversite tercihi yapmadan önce aday kendine sorular sormalı. Bu sorular ise şöyle:

*Bu üniversite ve bölüm akademik olarak tatmin edici mi?

*Üniversitenin lokasyonu nasıl?

*Kampüs yaşamı nasıl? Burası istediğim gibi bir kampüs mü?

*Bu üniversiteye gidersem nerede yaşarım?

*Üniversitenin bulunduğu şehirde maliyetleri karşılayabilir miyim?

*Üniversitenin sosyal olanakları neler?

*Şehrin ulaşım imkanları, konut giderleri, sosyal yaşantısı nasıl?

*Bu üniversite ve bölümün kariyer olanakları neler?

10 KISTASI DİKKATE AL
Uzmanların adayın tercih yaparken kendisine bir kriter listesini de şöyle oluşturmasını istiyor:

*Başarı sıralamanı dikkate al, puana göre değil, sıralamaya göre tercih yap.

*İsteğine göre sıralama yapmalısın.

*Yalnızca okumak istediğin üniversiteleri ve bölümleri listeye dahil et.

*Tüm tercih haklarını doldurmak zorunda olmadığını unutma.

*İstediğin bir bölüme yerleşerek, gelecek yıl yeniden sınava girersen OBP katkının yarıya düşeceğini unutma.

*Kontenjanları karşılaştırmalısın. Sınava girdiğin sene önceki seneye oranla kontenjan artmışsa o programın başarı sıralaması düşecektir.

*Kılavuzu detaylı bir biçimde oku. Özel şartları ve sıralama talep eden bölümleri iyice araştır.

*Sınav belgende yazan başarı sıralamalarını ve puanları doğru şekilde analiz et.

*Kariyer açısından geleceği olan bölümleri tercih etmeye çalış.

EK TERCİHİ UNUTMAYIN
Uzmanlar her yıl boş kontenjanlar için üniversite ek yerleştirme şansı olduğunun da unutulmaması gerektiği belirtiliyor.

Merve Safa Akıntürk

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