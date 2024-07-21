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Sahte CEO için hesap vakti: Kendisini Galatasaray Kulübü üyesi olarak tanıttı!

Galatasaray Spor Kulübü üyesi ve "uluslararası bir lojistik firmasının CEO'su" olarak kendisini kamuoyuna tanıtan ve sporcuların yanı sıra emniyet müdürleri, polis memurları ile savcıları ucuz araç alacağı vaadiyle milyonlarca lira dolandıran, Murat Ş. hakkında yeni gelişmeler yaşandı.

Kaynak : Sabah
Haber Giriş : 21 Temmuz 2024 08:28, Son Güncelleme : 21 Temmuz 2024 08:19
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Sahte CEO için hesap vakti: Kendisini Galatasaray Kulübü üyesi olarak tanıttı!

GS'li eski futbolcu Vedat İnceefe'yi de ağına düşüren, onlarca GS'li futbolcu ve Fatih Terim ile fotoğraflar çektiren Murat Ş.'nin İstanbul'da polis ve komiserleri mağdur etmesiyle ilgili soruşturma başlatıldı. Murat Ş. hakkında, İzmir'deki bir şirketin personel şefi Halil A.'yı 1.5 milyon lira dolandırmaktan da 10 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

İddialara göre Murat Ş., arkadaş ortamında tanıştığı polisin aracını satıp yenisini alacağını öğrenince planını devreye soktu. Murat Ş., isterse kendisine ucuz fiyata araç alabileceğini söyledi. Polis memuru ikna olmadı. Murat Ş. bu kez iki emniyet müdürüne aldığını iddia ettiği araçların faturasını gösterip güven kazanmaya çalıştı. İkna olan polis memuru toplamda 666 bin 249 TL parasını gönderdi ancak 5 ay geçmesine rağmen arabasını alamadı. Murat Ş. ise onu her seferinde farklı bahanelerle oyaladı. Mağdur polis, araştırma yapınca acı gerçekle yüzleşti.

AĞINA DÜŞÜRDÜ

Murat Ş.'nin aynı yöntemle bu kez Ataşehir'de görevli bir komiserden 1 milyon lira aldığını, emniyet müdürleri ve cumhuriyet savcısından da para aldığını öğrendi.

Mağdurlardan birinin de Galatasaraylı eski futbolcu Vedat İnceefe çıktı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na giderek suç duyurusunda bulunan polisin şikayeti üzerine soruşturma başlatıldı.

Murat Ş.'nin aynı yöntemi İzmir'de de uygulayarak bir şirkette görevli personel şefi Halil A.'yı da ağına düşürdüğü ortaya çıktı. Murat Ş.'nin, Halil A.'nın çalıştığı otele giderek Fatih Terim ve bazı Galatasaraylı futbolcularla sesli konuşarak dikkat çektiği, lüks araçlar kullanarak güven kazanmaya çalıştığı, sonrasında da gözüne kestirdiği kişilere ucuza araç ayarlayabileceğini söylediği öğrenildi.

10 YIL HAPSİ İSTENİYOR

Çeşitli vaatlerle ikna ettiği Halil A.'yı Ankara'ya kadar götüren Murat Ş., burada üst düzey bürokratlarla oturduğu imajı oluşturarak genç adamın elinde bulunan yaklaşık 1.5 milyon lirayı aldı. Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan Halil A.'nın şikayeti sonrası Murat Ş. hakkında 'Kişinin Kendisini Kamu Görevlisi veya Bu Kurumlarla İlişki Olduğunu Söyleyerek Dolandırması' suçu kapsamında 10 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi.

Murat Ş., ilerleyen günlerde İzmir Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.

ATAKAN IRMAK

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