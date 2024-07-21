Meteoroloji il il uyardı: Gök gürültülü sağanak bekleniyor

Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Bolu, Karabük, Giresun, Trabzon, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri, Düzce'nin, Zonguldak'ın, Bartın'ın ve Rize'nin iç kesimleri, Eskişehir'in kuzeyi, Bursa'nın ve Ağrı'nın doğusu, Bitlis'in kuzeydoğusu ve Van'ın kuzeyinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Giresun'un doğu, Trabzon'un batı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile Ege'de güney ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR



KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların Giresun'un doğu, Trabzon'un batı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar, vb) dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.