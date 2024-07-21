Haziranda 466 firmaya dahilde işleme izin belgesi verdi

Buna göre, geçen ay 466 firmaya dahilde işleme izin belgesi verilirken, 3 hariçte işleme izin belgesi, 27 yurt içi satış ve teslim belgesi düzenlendi.

Bakanlığın, haziran ayına ilişkin dahilde işleme, yurt içi satış ve teslim, hariçte işleme ve firma talebine istinaden iptal edilen dahilde işleme izin belgelerinin listeleri Resmi Gazete'de yayımlandı.

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