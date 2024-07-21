KPSS Alan Bilgisi üçüncü oturumu yapıldı

KPSS Lisans süreci 4 Ağustos'ta yapılacak Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) ile devam edecek.

KPSS Alan Bilgisi testlerinin dünkü iki oturumunun ardından bugün saat 10.15'te başlayan işletme, muhasebe, istatistik testlerinden oluşan üçüncü oturum da tamamlandı.

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