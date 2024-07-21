Husumetli akrabalar arasında silahlı kavga: 1 kişi öldü
Sinop'un Türkeli ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 21 Temmuz 2024 11:04, Son Güncelleme : 21 Temmuz 2024 11:06
Akçabük köyünde aralarında husumet bulunan akrabalar arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.
Vücutlarına kurşun isabet eden 3 kişi yaralandı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince Türkeli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Gökhan Karakullukçu, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.