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Polise 'Seni sürdüreceğim' demek 'direnme' suçu sayılır mı?

Yargıtay 4. Ceza Dairesi, polislerle yaşadığı tartışma sırasında "Ankara'yı ararsam görürsün, seni sürdüreceğim" diyen sanığa "görevi yaptırmamak için direnme" suçundan verilen 5 ay hapis cezasını hukuka aykırı bularak bozdu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 21 Temmuz 2024 11:15, Son Güncelleme : 21 Temmuz 2024 11:27
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Polise 'Seni sürdüreceğim' demek 'direnme' suçu sayılır mı?

Dairenin kararına göre, 2016'da Konya'da yaşayan bir kişi, şikayetçi olmak için gittiği karakolda polislerle tartışma yaşadı ve görevli polislere yönelik, "Ankara'yı ararsam görürsün, seni sürdüreceğim." ifadelerini kullandı.

Şikayet üzerine hakkında "görevi yaptırmamak için direnme" suçundan dava açılan sanık, yargılama sonucu Konya 12. Asliye Ceza Mahkemesince 5 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Eyleminin "görevi yaptırmamak için direnme" suçunu oluşturmadığını ileri süren sanık, yerel mahkeme kararına itiraz etti.

Temyiz incelemesini yapan Yargıtay 4. Ceza Dairesi, sanığın eyleminin atılı suçu oluşturmadığı gerekçesiyle hakkındaki mahkumiyet hükmünün bozulmasına hükmetti.

- Kararın gerekçesinden

Dairenin kararında, Türk Ceza Kanunu'nun 265. maddesinde düzenlenen "görevi yaptırmamak için direnme" suçunun "seçenekli hareketli" ve "amaçlı bir fiil" olarak düzenlendiği belirtildi.

Söz konusu suçun "cebir veya tehdit" şeklindeki icrai davranışlarla işlenebileceğine işaret edilen kararda, "tipik hareketleri içermeyen pasif direnme fiillerinin bu suçu oluşturmayacağı" bildirildi.

Sanığın, müşteki polislerin görev yerini değiştirme gibi bir yetkisinin de bulunmadığı, bu nedenle atılı suçun oluşmadığı belirtilen kararda, şu gerekçeler yer aldı:

"Dava konusu olayda, sanığın polis memurlarının görev yerini değiştirme konusunda herhangi bir yetki ve gücü bulunmayıp, anılan sözlerin tartışmanın bütünü ve söylendiği bağlam içinde değerlendirildiğinde, görevi yaptırmamak suçunun tehdit unsurunu oluşturmadığı, bu nedenle görevi yaptırmamak için direnme suçu oluşmadığı halde kanuni olmayan gerekçeyle yazılı şekilde mahkumiyet kararı verilmesi hukuka aykırı bulunmuştur."

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