Otomobil köprüden baraj gölüne düştü: 1 çocuğun cesedi bulundu, 3 kişi aranıyor

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sürücüsünün ismi ve plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, Çatalan Köprüsü'nde kontrolden çıktı.

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