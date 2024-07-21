Hükümetten yeni adım: E-ticaret firmaları vergi toplayacak

Ekonomim'de yer alan habere göre; Vergi güvenliğinin sağlanması ve kayıtdışılığın önlenmesi için Hepsiburada, Trendyol gibi e-ticaret platformlarına devlet adına vergi toplama yetkisi veriliyor.

"ÖN TEDARİK" YOLUYLA VERGİLERİ TOPLAYACAK

E-ticaret platformları, kendilerine mal ve ürün sağlayan 300 bin tedarikçi firmadan "ön tedarik" yoluyla vergileri toplayacak. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilen Gelir Vergisi Teklifinde Elektronik Ticaretin Düzenlenmesine Kanunu'nda değişikliğe gidilerek aracı hizmet sağlayıcıları ve elektronik ticaret hizmet sağlayıcılarının, e-ticarette aracılık yaptıkları mal satışları ve hizmet alımlarına yönelik ödemeleri üzerinden vergi tevkifatı yapılabilmesinin önü açılıyor. Mevcut yasada inşaat ve onarım işlerinde ödenen hakedişleri üzerinde yüzde 5 oranında tevkifat yapılıyor.

E-ticaret tedarik firmalarına da benzer oran uygulanması bekleniyor. Teklifin imza sahibi olan AK Parti Samsun Milletvekili Ersan Aksu, "Pek çok e-ticaret platformlarının, tedarik sağlayıcılarının alt anlamda onlara ürün satan ve onlar üzerinden tüketiciye intikal eden ürünlerin vergilendirilmesinde bu firmalar tevkifat yapmakla mükellef hale getiriliyor" diye konuştu.

ÖN VERGİLEME

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanı Bekir Bayrakdar ise pazar yeri olarak nitelendirilen e-ticaret platformlarının çok büyük hacmi içeren tedarikçileri bulunduğunu belirtirken, "Bu pazar yerlerinin çok büyük hacmi var. Burada bir ön vergileme yaparak, aslında bu nihai vergileme değil, yıllara sari inşaat işlerinde olduğu, sistemimizde var veya bankalarda mevduat faizlerinden stopaj yapar gibi. Bunlar güçlü hale geldikleri için bunlar üzerinden satış yapanlardan bir ön vergileme yaparak daha sonra kendilerinin bir karı çıkarsa burada aldığımız vergiyi onlar mahsup edebilecekler" dedi. Bayrakdar, bu düzenlemenin 1 Ocak 2025 tarihinde doğrudan başlayacağını ve ön vergileme oranını Cumhurbaşkanı'nın belirleyeceğini söyledi. Bayrakdar, "300 bin mükellef var orada, onlara bir zarar vermiyor bu. Yani, 100 lira alacaksa belki 97 lira alacak, 98 lira alacak, 2 lirası orada kalacak" ifadelerini kullandı.

E-TİCARET HACMİ 2024'TE 3.4 TRİLYON TL OLACAK

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan "Türkiye'de E-Ticaretin Görünümü Raporu"ndaki verilere göre, Türkiye'nin 2023 yılı e-ticaret hacmi 1.85 trilyon TL. Ticaret Bakanlığı'nca 2024 yılında e-ticaret hacminin 3.4 trilyon Türk lirası ve işlem sayısının da 6.67 milyar adet olacağı öngörülüyor. E-ticaret hacminin genel ticaret hacmine oranı 2019 yılında yüzde 10.1 iken yıllar içinde büyük bir artış kaydederek 2023 yılında yüzde 20.3'e ulaştı. E-ticaret hacminden en büyük payı alan ilk üç sektörden ilki 233 milyar TL ile beyaz eşya ve küçük ev aletleri olurken bu sektörü sırasıyla 135 milyar TL ile elektronik ve 127 milyar TL ile giyim, ayakkabı ve aksesuvar sektörleri izliyor.