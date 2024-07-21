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İstanbul'da Aydos Ormanı'nda yangın: Dumanlar gökyüzünü kapladı

İstanbul Pendik'teki Aydos Ormanı'nda yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye sevk edildi. İstanbul Valiliği yangına 2 yangın söndürme uçağı ve 4 helikopterle müdahale edildiğini açıkladı. Yangından 4 hektarlık ormanlık alan etkilenirken alevler kontrol altına alıp soğutma çalışmalarına başlandı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 21 Temmuz 2024 15:52, Son Güncelleme : 21 Temmuz 2024 17:08
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İstanbul'da Aydos Ormanı'nda yangın: Dumanlar gökyüzünü kapladı

Pendik Aydos Ormanı'nda yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Kartal, Pendik ve Sancaktepe'den ekipler gönderildi.

Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Öte yandan yangın söndürme helikopteri de havadan söndürme çalışmalarına destek veriyor.

Yangında, yükselen alev ve dumanlar çevreden de görüldü.

TERMOMETRELER 32 DERECEYİ GÖSTERİYOR

Aydos ve çevresinde termometreler 32 dereceyi gösteriyor. Çok kuvvetli olmamakla birlikte yer yer rüzgar, yangının yayılmamasını artırabiliyor.

Nem oranı ise yüzde 45 ile 50 arasında.

Orman Genel Müdürlüğünün resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "İstanbul Pendik Aydos Ormanları'nda meydana gelen orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediyoruz. Yeşil Vatan için mücadelemiz devam ediyor." ifadeleri kullanıldı.

Paylaşımda, Orman Genel Müdürlüğü helikopterinden yangına müdahale anına ilişkin görüntüler de yer aldı.

- Valilik açıklaması

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, saat 14.00 sıralarında Pendik Aydos Ormanı'nda çıkan yangına, Orman Bölge Müdürlüğü ve ilgili birimlerin ekiplerinin ivedilikle müdahale ettiği belirtildi.

Yangına 2 yangın söndürme uçağı ve 4 helikopterin yanı sıra itfaiye, AFAD, emniyet ve diğer ilgili birimlerin de toplam 78 ekip ve 159 personelle müdahale ettiği kaydedilen açıklamada, "Yangın, rüzgarın da etkisiyle bölgesel olarak devam etmekte olup an itibarıyla yangından 4 hektarlık ormanlık alan etkilenmiştir." ifadeleri kullanıldı.

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