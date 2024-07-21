Babacan'dan 'ekonomi' eleştirisi: 10 kişiyle 2 yılda düzeltirim

DEVA Partisi lideri Ali Babacan Partisinin Ankara İl Kongresi'nde iktidarın ekonomi politikalarını eleştirerek, "Cumhurbaşkanı olsam ekonomi yönetimine on tane sapasağlam, dürüst ve ehil insanları koyarım. Haftada sadece iki kere ikişer saatlik toplantıyla bu ülkenin ekonomisini en geç iki yılda düzeltirim." dedi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin Ankara İl Başkanlığı'nda düzenlenen Ankara 2. Olağan İl Kongresi'nde konuştu.

'ON KİŞİYLE İKİ YILDA EKONOMİYİ DÜZELTİRİM'

Konuşmasında, iktidarın ekonomi politikalarını eleştiren Babacan, "Cumhurbaşkanı olsam ekonomi yönetimine, on tane sapasağlam, dürüst ve ehil insanları koyarım. Haftada da sadece iki kere ikişer saatlik toplantıyla bu ülkenin ekonomisini en geç iki yılda düzeltirim." dedi.

Yapılması gerekenin işin başına işin ehli insanları ve dürüst kadroları koymak ve iyi koordinasyon sağlamak olduğunu vurgulayan Babacan, "Vaktimi eğitime, ülkenin dış politikasında açılan yaraları onarmaya, bozulan ve gittikçe perişan olan sağlık sistemini düzeltmeye harcarım. Asıl sorunlar orada." diye konuştu.

Babacan'ın ilgili konuşması şöyle:

"İnanın ben şu anda bu ülkenin cumhurbaşkanı olsam on tane sapasağlam ekonomi yönetimine dürüst ve ehil insanları koyarım. Haftada da sadece iki kere ikişer saatlik toplantıyla bu ülkenin ekonomisini en geç iki yılda düzeltirim. Bu kadar basit.

İşin ehlini, dürüst kadroları işin başına koyacaksın. Bir de iyi koordinasyon sağlayacaksın. Bu kadar basit. Peki vaktimi neye harcarım? Eğitime harcarım. Vaktimi neye harcarım? Bu ülkenin dış politikasında açılan yaraları onarmaya bu ülkenin yeniden tüm dünyada itibarlı ve saygın bir ülke olması için harcarım. Vaktimi neye harcarım? Şu bozulan gittikçe de perişan olan sağlık sistemini hemen düzeltmeye harcarım. Asıl sorunlar orada."