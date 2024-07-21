'Türkiye'de bu böceğin maddi bir karşılığı yok'

Bingöl'de 13 yaşındaki 7'nci sınıf öğrencisi Selman Karatoprak, ailesiyle tatil için gittiği Ağaçeli köyünde kendi ağırlığının yüzlerce katını taşıyabilen gergedan böceğini buldu.

Karatoprak köyde bulduğu gergedan böceğinin (Oryctes nasicornis) fotoğrafını çekip, ailesi aracılığıyla Bingöl Üniversitesi'ne ulaştırdı.

Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü Başkanı Dr. Öğretim Görevlisi Mustafa İlçin, gergedan böceğinin güçlü bir yapıya sahip olduğunu belirterek şu bilgileri verdi:

"Erkek böceklerde boynuzumsu bir yapı var. Dişileri ise boynuzsuz bir yapıya sahip. Genel itibarıyla 20-60 milimetre arasında uzunlukları vardır. Gergedan böceği kendi boyutunun 850 katından daha fazla yük kaldırabilme potansiyeline sahiptir. Çok güçlü bir böcektir. Kanat yapısı elitradır. Elitra kanat yapısına sahip olan böceklerin de böyle bir güçlü yapıya sahip olduğunu da ayrıca ifade etmek mümkün."

"DEĞERLİ SANILARAK TOPLANDIĞI İÇİN SAYILARI AZALDI"

Kaçak avcılar tarafından değerli sanılarak fazlaca toplandığı için sayılarında azalma olduğunu ifade eden İlçin, şöyle konuştu:

"Gergedan böceğinin farklı ülkelerde özellikle ekonomik anlamda bir kullanışının söz konusu olduğunu söyleyebiliriz. Ancak Türkiye'de maddi bir karşılığı yok. Bu durumun popülasyonları açısından özellikle kaçak avcılar noktasında ciddi bir tehlike oluşturduğunu söylemek mümkün. Bu da doğamıza, biyolojik çeşitliliğimize ciddi bir zarar vermektedir. Tarımsal anlamda bir zararı söz konusu değildir. Bingöl ve çevresinde bu böceğe rastlamak mümkün."

"Başta Avrupa, Asya ve Afrika'nın kuzey kısımlarında da yerleşik göstermektedir. Ülkemizin de birçok bölgesinde görebileceğimiz bir böcektir. Maalesef popülasyonları noktasında da ciddi azalış olduğunu da ifade etmek mümkün. Bundan mutlaka kaçınmak gerek. Kaçak avcılar tarafından maddi değerlerinin olduğu sanılıp fazlaca toplandığından sayıları gittikçe azaldı. İdari birimlerce 100 bin liraya cezası var."

"İLK KEZ GÖRDÜM"

Böceği ilk kez gördüğünü belirten Selman Karatoprak ise şunları söyledi:

"Arkadaşlarımla oynadıktan sonra eve dönerken farklı bir böcek gördüm. Eve gelip babamın telefonundan araştırmaya başladım. Adının gergedan böceği olduğunu öğrendik. Bu böcek kendi ağırlığının kat kat fazlasını taşıyan bir böcek türüymüş. Böceği yeniden doğaya salacağım."

Böcek daha sonra doğal ortamına bırakıldı.