Yolcu otobüsünde ruhsatsız 5 tabanca ele geçirildi
Kars'ta bir yolcu otobüsünde ruhsatsız 5 tabanca ile şarjörleri ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 21 Temmuz 2024 18:01, Son Güncelleme : 21 Temmuz 2024 18:02
KARS (AA) - Kars'ta bir yolcu otobüsünde ruhsatsız 5 tabanca ile şarjörleri ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yasadışı silah ticareti yapan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışması sürüyor.
Ekipler, şüphe üzerine Sarıkamış Mescitli Jandarma Karakol Komutanlığı yol kontrol noktasında bir otobüsü durdurdu.
Araçta yolcu konumundaki D.V.K'nin (29) eşyalarında yapılan aramada, ruhsatsız 5 tabanca ile 5 şarjör ele geçirildi.
Şüpheli jandarma ekiplerince gözaltına alındı.