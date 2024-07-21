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'Denetimli serbestlikten yararlanan 6 bin 695 kişi yeniden suç işledi'

CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç'un soru önergesine Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un verdiği yanıt doğrultusunda, denetimli serbestlik yasasından yararlanan 1 milyon 719 bin 693 kişiden 6 bin 695'inin yeniden suç işledi

Haber Giriş : 21 Temmuz 2024 18:10, Son Güncelleme : 21 Temmuz 2024 19:19
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'Denetimli serbestlikten yararlanan 6 bin 695 kişi yeniden suç işledi'

CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'a denetimli serbestlik yasasıyla ilgili bir soru önergesi verdi. Önergede, denetimli serbestliğin kişinin cezasının sosyal hayat içinde infazına olanak sağlayan bir ceza hukuku kurumu olduğu, bu yasa ile kişilerin aile bağlarını sürdürebilmesi ve dış dünyayla uyum sağlayabilmesi amaçlandığı belirtildi. Ancak, bu yasadan yararlanan birçok hükümlünün tekrar suç işlediği vurgulandı.

Öztunç, Adalet Bakanı Tunç'a şu soruları yöneltti:

Denetimli Serbestlik Kanunu'nun yürürlüğe girdiği tarihten bugüne kadar faydalanan hükümlü sayısı kaç olmuştur?
Denetimli serbestlikle cezaevinden çıktıktan sonra suç işleyen kişi sayısı kaçtır?
Bu kişilerin işledikleri suçlar türüne göre nedir?
Cezaevlerinde 70 yaş üzeri bulunan hükümlü sayısı kaçtır?
Son 5 yılda cezaevlerinde hayatını kaybeden hükümlü sayısı kaçtır?
Bu hükümlülerin ölüm nedenleri nelerdir?

Bakan Tunç, verdiği yanıtta, 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun'un "Denetimli Serbestlik Tedbiri Uygulanarak Cezanın İnfazı" başlıklı maddesine değindi. Bu maddenin yedinci fıkrasına göre, denetimli serbestlik tedbiri uygulanan hükümlü hakkında kasıtlı bir suçtan dolayı kamu davası açılması halinde, infaz hakimi tarafından hükümlünün açık ceza infaz kurumuna gönderilmesine karar verilebileceği belirtildi. Ayrıca, kovuşturma sonucunda beraat, ceza verilmesine yer olmadığı, davanın reddi veya düşme kararı verilmesi halinde, hükümlünün cezasının infazına denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak devam edileceği vurgulandı.

Tunç, bakanlığın kayıtlarına göre, denetimli serbestlik yasasından 11 Nisan 2012 tarihinden 12 Aralık 2023 tarihine kadar 1 milyon 719 bin 693 hükümlünün yararlandığını belirtti. Bu kapsamda dosyası kapatılan hükümlü sayısının 6 bin 695 olduğunu söyledi. Ancak diğer sorulara yanıt vermedi.

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