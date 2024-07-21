Vali yardımcısının yeğenleri boğularak can verdi
İstanbul Şile Doğancılı Plajı'nda Nevşehir Vali Yardımcısı Mehmet Mücahit Öztürk'ün yeğenleri Üzeyir İlhan Öztürk ve Olgun Öztürk feci şekilde hayatını kaybetti.
İstanbul Şile Doğancılı Plajı'nda dört kişinin denizde boğulma tehlikesi yaşadığı ihbarı üzerine olay yerine İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) cankurtaran ekipleri sevk edildi.
Ekipler ilk etapta 3 kişiyi sudan çıkartırken, bir kişinin kayıp olduğu bilgisi üzerine Şile Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı ekipleri arama kurtarma çalışması başlattı.
2 KARDEŞ HAYATINI KAYBETTİ
Şile Devlet Hastanesi'nde sevk edilen üç kişiden Üzeyir İlhan Öztürk (27), bilinci kapalı olarak sevk edildiği hastanede hayatını kaybederken, kardeşi Olgun Öztürk'ün (26) ise cansız bedenine çalışmalar sonucunda ulaşıldı.
VALİ YARIMDICISININ YEĞENLERİYMİŞ
Öztürk kardeşlerin Nevşehir Vali Yardımcısı Mehmet Mücahit Öztürk'ün yeğenleri olduğu öğrenildi.