Serinlemek için çaya giren iki kardeş boğuldu
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde serinlemek için çaya giren iki küçük kardeş boğuldu.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 21 Temmuz 2024 20:41, Son Güncelleme : 21 Temmuz 2024 20:42
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde serinlemek için çaya giren iki küçük kardeş boğuldu.
Kırsal Altınahır Mahallesi'ndeki evlerinden ayrılan Zilan (8) ve Mustafa Kurumlu'dan (5) haber alamayan yakınları, durumu jandarmaya bildirdi. Ekiplerin de desteğiyle arama çalışması başlatıldı.
Yapılan çalışma sonucu, kardeşlerin, mahalle yakınlarındaki Karahisar Çayı'na girdikleri belirlendi.
Hareketsiz halde bulunan çocuklar, sudan çıkarılarak Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İki kardeş, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.