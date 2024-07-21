Serinlemek için çaya giren iki kardeş boğuldu

Kırsal Altınahır Mahallesi'ndeki evlerinden ayrılan Zilan (8) ve Mustafa Kurumlu'dan (5) haber alamayan yakınları, durumu jandarmaya bildirdi. Ekiplerin de desteğiyle arama çalışması başlatıldı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde serinlemek için çaya giren iki küçük kardeş boğuldu.

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