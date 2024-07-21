Bloomberg: Türkler Yunanistan'a akın ediyor

Yunan adalarına yönelik vize uygulamalarının gevşetilmesiyle birlikte Türkiye'den Yunanistan'a giden turist sayısındaki artış dünya basınının dikkatini çekti.

Bloomberg yazarı Taylan Bilgiç, "Yüzde 90 restoran enflasyonundan kaçan Türkler Yunanistan'a akın ediyor" başlıklı bir makale kaleme aldı. Bilgiç, Türkiye'nin turizm sektörünün komşu ülkeye karşı fiyat avantajını kaybettiğini ve Merkez Bankası'nın da konaklama sektöründe artan fiyatlardan endişe duyduğuna değindi.

Makalede, turizmde beklenen zirveye rağmen, Türkiye'nin tatil beldelerindeki restoranların yarısının şu anda boş olduğu vurgulandı. Bu durum, Türkiye'deki pek çok kişinin komşu Yunanistan'da tatil yapmayı ve yemek yemenin maliyetini daha uygun bulmasından kaynaklanıyor. Karşılaştıkları fahiş fiyatlara tepki olarak sosyal medyada hoşnutsuzluklarını dile getiren çok sayıda müşteri, Bodrum'da bir restoranda beş kişi için 640 dolar ve Çeşme'de beş top dondurma için 30 dolar hesap gelmesini yaşadıkları haksız fiyatlandırmaya örnek olarak gösterdi. Bu arada, Türkiye'den sadece birkaç kilometre uzaklıkta bulunan Yunan adalarında ikamet eden Türk vatandaşları, kendi ülkelerinde ödeyeceklerinden daha az ödüyorlardı.

Yunanistan'a sık sık seyahat eden emekli bankacı Murat Yavuz konuya ilişkin şöyle konuştu:

"Hizmet, kalite ve fiyatlar açısından burası ile orası arasında büyük fark var. Restoranlar fiyatları yükseltmek için enflasyonu bahane olarak kullanıyor."

Endişe kaynağı

Haberde, Türkiye'de restoran ve otel fiyatlarının bir önceki Haziran ayına kıyasla ortalama yüzde 91 oranında arttığı ve ülkedeki yıllık tüketici enflasyon oranının yüzde 71,6'ya ulaştığı vurgulandı. Bloomberg, turizm sektörünün hizmet sektörü ekonomisinin üçte birini temsil ettiğini ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın artan fiyatlar bağlamında bu sektörü önemli bir endişe kaynağı olarak gördüğünü belirtti.

Bloomberg, vize kolaylığı programının sadece Türk vatandaşlarına fayda sağlamakla kalmadığını, aynı zamanda dünyanın dört bir yanından turistleri adalara çektiğini de vurguladı. Artan ziyaretçi sayısına karşılık olarak hükümetin yolcu gemilerine kısıtlamalar getirmeyi düşündüğü ifade edildi.

150 bin Türk turist bekleniyor

Haberde ayrıca Türkiye Seyahat Acentaları Birliği'nden (TÜRSAB) Kıvanç Meriç'in Euronews haber sitesine verdiği röportajdaki görüşlerine de yer verildi. Meriç, Türk lirasının mevcut aşırı değer kaybetmesi nedeniyle rekabet avantajını kaybettiğini belirtti. Ayrıca bu yıl Yunanistan'ın Sisam adasını yaklaşık 150 bin Türk turistin ziyaret edeceğini tahmin ettiğini söyledi. Bir önceki yıl bu rakam yaklaşık 40 bin idi.

Kuşadası'nda bir balık restoranında şef olan 57 yaşındaki Kaplan İlhan, işlerin geçen sezona göre yüzde 25 azaldığını söyledi. Geçim sıkıntısının burada bir etken olduğuna vurgu yapan İlhan, sosyal medyada Yunanistan'ın daha ucuz olduğuna dair söylentilerin de büyük rol oynadığını belirtti.

"Kişi başına düşen harcamalar"

Haberde BigChefs'in kurucusu Gamze Cizreli'nin de görüşleri yer aldı. Cizreli, toplam müşteri sayısının arttığını ve üst sınıfın hizmetlerine yöneldiğini açıkladı.

Cizreli ayrıca kişi başına düşen harcamalarda da bir düşüş olduğunu belirterek, şirketin bu gerileme karşısında maliyetleri düşürmek için önlemler aldığını ifade etti. Bu yöntemlerden biri de kendi elektriğini üretmekti. İstanbul'daki Sunset Grill & Bar'ın kurucusu Barış Tansever, enflasyonun etkisine dikkat çekerek, 1994 yılında restoranı açtığında hedeflediği beyaz yakalı çalışanlar için fiyatların karşılanamaz hale geldiğini belirtti. Tansever, "Hepimiz alım gücünde bir düşüş yaşıyoruz" dedi.