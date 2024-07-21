Burdur'da mermer fabrikasında makineye sıkışan işçi öldü
Burdur'un Tefenni ilçesinde mermer fabrikasında meydana gelen kaza sonucu bir işçi hayatını kaybetti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 21 Temmuz 2024 21:10, Son Güncelleme : 21 Temmuz 2024 21:11
BURDUR (AA) - Burdur'un Tefenni ilçesinde mermer fabrikasında meydana gelen kaza sonucu bir işçi hayatını kaybetti.
İlçede faaliyet gösteren bir mermer fabrikasında çalışan Hüseyin Mert Kök (23), makineye sıkıştı.
Ağır yaralanan Kök, sağlık ekibi tarafından Tefenni Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kök, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.