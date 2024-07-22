22 Temmuz 2024'ten önemli gündem başlıkları

2- Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu'nda İsviçre'nin Lugano takımıyla 23 Temmuz Salı günü yapacağı maçın hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştireceği antrenmanla tamamlayacak. Teknik direktör Jose Mourinho ile takımdan bir futbolcu maçın yapılacağı Thun Stadı'nda düzenlenecek basın toplantısında soruları cevaplayacak.

2- Hazine ve Maliye Bakanlığı, sabit kuponlu ve TÜFE'ye endeksli devlet tahvillerinin yeniden ihracını gerçekleştirecek.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net