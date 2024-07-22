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22 Temmuz 2024'ten önemli gündem başlıkları

22 Temmuz 2024'ten önemli gündem başlıkları

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 22 Temmuz 2024 00:00, Son Güncelleme : 22 Temmuz 2024 00:03
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22 Temmuz 2024'ten önemli gündem başlıkları

1- CHP Merkez Yönetim Kurulu, Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında toplanacak.

(Ankara/ 13.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası temmuz ayına ilişkin piyasa katılımcıları anketini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

2- Hazine ve Maliye Bakanlığı, sabit kuponlu ve TÜFE'ye endeksli devlet tahvillerinin yeniden ihracını gerçekleştirecek.

(Ankara)

3- Türkiye İstatistik Kurumu, haziran ayına ilişkin yurt dışı üretici fiyat endeksini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- ABD Başkanı Joe Biden'ın 5 Kasım'daki başkanlık seçiminde adaylıktan çekildiğini duyurmasının ardından gelişmeler izleniyor.

(Washington/Ankara)

2- İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırıları ve insani krizin yansımaları izleniyor.

(Gazze/Kudüs)

SPOR

1- UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi'nde 3. eleme turu kuraları İsviçre'de çekilecek.

(Nyon/13.00/14.00/15.00)

2- Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu'nda İsviçre'nin Lugano takımıyla 23 Temmuz Salı günü yapacağı maçın hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştireceği antrenmanla tamamlayacak. Teknik direktör Jose Mourinho ile takımdan bir futbolcu maçın yapılacağı Thun Stadı'nda düzenlenecek basın toplantısında soruları cevaplayacak.

(İstanbul/10.00/Thun/19.30)

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