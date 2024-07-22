Sıcaklıklar birçok ilde 40 dereceyi aşacak

Uzmanlar: Sıcaklık artışı kalp krizi riskini yükseltiyor
Uzmanlar: Sıcaklık artışı kalp krizi riskini yükseltiyor
Faizsiz Masrafsız 30.000 TL Nakit!
Faizsiz Masrafsız 30.000 TL Nakit!
Sponsorlu İçerik
CrowdStrike: Kesintiden etkilenen cihazların önemli kısmı normale döndü
CrowdStrike: Kesintiden etkilenen cihazların önemli kısmı normale döndü
TBMM, yeni haftayı yoğun mesai ile karşılayacak
TBMM, yeni haftayı yoğun mesai ile karşılayacak
Yargıtay'dan emsal boşanma davası kararı
Yargıtay'dan emsal boşanma davası kararı
AK Parti'de değişim rüzgarı
AK Parti'de değişim rüzgarı
Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?
Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?
Emekli zam farkları ne zaman yatacak?
Emekli zam farkları ne zaman yatacak?
Turizmci de Yunan'a gitti! Fahiş fiyat sektördeki dengeyi bozdu
Turizmci de Yunan'a gitti! Fahiş fiyat sektördeki dengeyi bozdu
Türkiye'nin küresel imajına 'başıboş köpek' darbesi
Türkiye'nin küresel imajına 'başıboş köpek' darbesi
Bodrumlu işletmeciler 'pahalı değiliz' diyor
Bodrumlu işletmeciler 'pahalı değiliz' diyor
En düşük emekli aylığına zam bu hafta Genel Kurul'a gelecek
En düşük emekli aylığına zam bu hafta Genel Kurul'a gelecek
Polise 'Seni sürdüreceğim' demek 'direnme' suçu sayılır mı?
Polise 'Seni sürdüreceğim' demek 'direnme' suçu sayılır mı?
Biden adaylıktan çekildi
Biden adaylıktan çekildi
Vali yardımcısının yeğenleri boğularak can verdi
Vali yardımcısının yeğenleri boğularak can verdi
'Denetimli serbestlikten yararlanan 6 bin 695 kişi yeniden suç işledi'
'Denetimli serbestlikten yararlanan 6 bin 695 kişi yeniden suç işledi'
20 üniversitede 21'i lisans, 71 yapay zeka programı açılıyor
20 üniversitede 21'i lisans, 71 yapay zeka programı açılıyor
Gabar'da sondaj kulesi altında kalan 3 işçiden 2'si kurtarıldı
Gabar'da sondaj kulesi altında kalan 3 işçiden 2'si kurtarıldı
Elektrik faciasında ifadeler ortaya çıktı: İZSU gözlemcisi izinliymiş
Elektrik faciasında ifadeler ortaya çıktı: İZSU gözlemcisi izinliymiş
Hükümetten yeni adım: E-ticaret firmaları vergi toplayacak
Hükümetten yeni adım: E-ticaret firmaları vergi toplayacak
Merkez Bankası faiz kararını salı günü açıklayacak
Merkez Bankası faiz kararını salı günü açıklayacak
Nem İstanbulluları uyutmadı: O ilçe yüzde 99 ile rekor kırdı
Nem İstanbulluları uyutmadı: O ilçe yüzde 99 ile rekor kırdı
Erdoğan yanıt verdi: Emeklilik sistemi değişiyor mu?
Erdoğan yanıt verdi: Emeklilik sistemi değişiyor mu?
Gıda İşletmelerinde 'Karekod' uygulaması başladı
Gıda İşletmelerinde 'Karekod' uygulaması başladı
Sahafın dünyaca ünlü moda markasına karşı 'isim' zaferi
Sahafın dünyaca ünlü moda markasına karşı 'isim' zaferi
Yeni Orta Vadeli Program'da tasarruf ön plana çıkacak
Yeni Orta Vadeli Program'da tasarruf ön plana çıkacak
Alımlar nakde döndü! İpotekli konut satışları çakıldı
Alımlar nakde döndü! İpotekli konut satışları çakıldı
Tatil beldelerinde masalar boş kaldı: Restoranlar indirim başlattı
Tatil beldelerinde masalar boş kaldı: Restoranlar indirim başlattı
Uzmanlardan üniversite adaylarına tercih tavsiyeleri
Uzmanlardan üniversite adaylarına tercih tavsiyeleri
Köpek yasası çıkmazsa Hindistan'a döneriz!
Köpek yasası çıkmazsa Hindistan'a döneriz!
Ana sayfaHaberler Yaşam

Sıcaklıklar birçok ilde 40 dereceyi aşacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yeni hava durumu raporunu yayımladı. Türkiye genelinde sıcak ve bunaltıcı hava etkisini sürdürmeye devam ediyor. Sıcaklıklar bugün birçok ilde 40 dereceyi aşacak. İşte il il bugün beklenen hava olayları. O illerde yağmur var.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 22 Temmuz 2024 07:49, Son Güncelleme : 22 Temmuz 2024 07:43
Yazdır
Sıcaklıklar birçok ilde 40 dereceyi aşacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 22 Temmuz'a ilişkin hava durumu raporunu yayımladı. Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Edirne, Kırklareli, Kars ve Ardahan çevreleri ile Erzurum'un kuzey ve Van'ın doğu çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyılarında güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Bölgelerimizde hava nasıl olacak?

MARMARA

Az bulutlu, batısının zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Edirne ve Kırklareli çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 40°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 36°C

Az bulutlu

BURSA °C, 37°C

Az bulutlu

KOCAELİ °C, 37°C

Az bulutlu

EGE

Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 36°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 42°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 42°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, zamanla doğusu yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 37°C

Az bulutlu ve açık, zamanla yer yer parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 35°C

Az bulutlu ve açık, zamanla yer yer parçalı bulutlu

ISPARTA °C, 39°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 37°C

Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI °C, 38°C

Az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 36°C

Parçalı ve az bulutlu

SİVAS °C, 34°C

Az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor

BOLU °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU °C, 35°C

Az bulutlu

SİNOP °C, 30°C

Az bulutlu

ZONGULDAK °C, 30°C

Az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra Artvin'in iç ve yüksek kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 37°C

Az bulutlu

ARTVİN °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yüksek kesimleri yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 30°C

Az bulutlu

TRABZON °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğusunun yer yer çok bulutlu, Kars ve Ardahan çevreleri ile Erzurum'un kuzey, Van'ın doğu çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 29°C

Parçalı bulutlu, kuzey çevreleri öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 26°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 37°C

Az bulutlu

VAN °C, 29°C

Parçalı bulutlu, doğu çevreleri öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 41°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 40°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 39°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 42°C

Az bulutlu ve açık

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber