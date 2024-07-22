Emekli zam farkları ne zaman yatacak?

Sabah Gazetesi'nden Önder Yılmaz'ın haberine göre Ağustos'ta kapanması planlanan TBMM bu hafta oldukça yoğun mesai yapacak. TBMM Genel Kurulu, en düşük emekli aylığının 12 bin 500 lira olmasını da içeren vergi ve sosyal güvenlik alanına ilişkin kanun teklifi ile 9. Yargı Paketi'ni ele alacak.



Salı günü toplanacak Genel Kurul'un ilk gündemi emekli maaş zammını da içeren gelir vergisi teklifini yasalaştırmak olacak. Teklif, en düşük emekli aylığının 10 bin TL'den 12 bin 500 liraya çıkarılmasını öngörüyor.



Düzenlemeden 3 milyon 703 bin kişi yararlanacak. Teklif ayrıca yurtdışı çıkış harcının 150 TL'den 500 TL'ye çıkarılmasını içeriyor.



Teklifin çarşamba günü yasalaşması ve Cumhurbaşkanlığı'na gönderilmesi bekleniyor. Cumhurbaşkanı onayının ardından emekliler temmuz ayına ait zam farklarını ağustos ayının ilk haftasında alabilecek.



9. YARGI PAKETİ

Genel Kurul, kamuoyunda "9. Yargı Paketi" olarak bilinen Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni de görüşecek.



Teklife göre kadın, evlendiğinde kocasının soyadını alacak. Kadın, evlendirme memuruna veya daha sonra nüfus idaresine yapacağı yazılı başvuruyla kocasının soyadı önünde önceki soyadını da kullanabilecek.



Kadının soyadı, kendi soyadı ile önceki kocasının soyadından oluşuyorsa, kadın bu soyadlarından sadece birisini evleneceği kocasının soyadının önünde kullanabilecek.



SAHİPSİZ HAYVANLAR

Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu, bugün 14.00'te toplanarak sahipsiz hayvanlara ilişkin düzenlemeler içeren Hayvanları Koruma Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edecek.



Teklif, saldırgan olan, bulaşıcı veya tedavi edilemeyen hastalığı bulunan veya sahiplenilmesi yasak olan hayvanlara yerel yönetimlerce "Ötanazi" yapılmasını içeriyor.



Yükümlülüklerini yerine getirmeyen belediye yetkililerine 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası verilmesini içeren teklif, sahipli hayvanlarını terk edenlere yönelik idari para cezasının da 2 bin liradan 60 bin liraya çıkarılmasını öngörüyor.



TÜKETİCİ KORUNACAK

Salı günü Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu'nda, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başlanacak.



Bu teklife göre de kredi veren ile tüketiciler arasındaki sözleşmelerin şekil şartı, bir bilişim veya elektronik haberleşme cihazı üzerinden gerçekleştirilecek ve tüketici kimliğinin doğrulanmasını içeren yöntemler yoluyla kurulabilmesine imkan sağlanacak.