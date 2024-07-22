Batman Havalimanı'nda polis meslektaşını vurdu
Batman Havalimanı'nda yolcu olan komiser yardımcısı, silah kontrol noktasından tabancasını alacağı sırada görevli polis memuru tarafından kazara vuruldu.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 22 Temmuz 2024 08:39, Son Güncelleme : 22 Temmuz 2024 09:19
Edinilen bilgilere göre, TK-4115 sefer sayılı uçakla Ankara'dan Batman'a gelen komiser yardımcısı M.A.D., silah teslim noktasına gelerek tabancasını almak istedi. M.A.D., burada görevli polis memuru F.D. tabancayı kontrol bidonu içerisine doğrultup kontrol ettiği esnada silahın ateş alması sonucu kazara bacağından yaralandı.
Komiser yardımcısı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.