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Yargıtay'dan emsal boşanma davası kararı

Antalya'da Koray L., eşinin kendisini aldattığını belirterek dava açtı. Aile mahkemesinde görülen dava sonrası çift boşandı. Mahkeme, Koray L.'nin eşinin kendisini aldattığına dair sunduğu telefon mesajlarını delil olarak kabul etmedi. Ancak Yargıtay kararı bozdu...

Kaynak : Sabah
Haber Giriş : 22 Temmuz 2024 09:03, Son Güncelleme : 22 Temmuz 2024 09:00
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Yargıtay'dan emsal boşanma davası kararı

Antalya'da A. ve K. çifti arasında yaşanan karşılıklı boşanma davasında kadının telefonuna bir erkek tarafından gönderilen "en yakın zamanda tekrar tadına bakma dileğiyle canım" ile "sen sıkıntı yaşama diye sana yakın apart bulduk, yine yaranamıyorum" mesajları Aile mahkemesi ve istinaf mahkemesi tarafından zina delili kabul edilmedi.

Boşanma sonrasında nafaka ve tazminata mahkum edilen kocanın yaptığı başvuru sonrasında Yargıtay, o mesaj içeriklerinde "zina" olduğunu belirterek kararı bozdu.

Antalya'da yaşanan karşılıklı boşanma davasından emsal karar çıktı. A. L. evlilik birliğinin temelinden sarsılması iddiasıyla eşi K. L.'ye boşanma davası açtı. K. L. de eşinin kendisini aldattığını belirterek karşı dava açtı. Aile Mahkemesinden görülen dava sonrasında çift boşandı.

Mahkeme K. L.'nin eşinin kendisini aldattığına dair mahkemeye sunduğu mesaj içeriklerini kabul etmedi. K. L.'nin karısına tazminat ve nafaka ödemesine de hükmedildi.

O MESAJLAR ZİNA DELİLİ OLDU

Aile mahkemesinin kararı K. L. tarafından Antalya Bölge Mahkemesi 2. Hukuk Dairesi'ne taşındı. Yine haksız bulunan K. L. bu kez dava dosyasını Yargıtay'a taşıdı.

Dosyayı inceleyen Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, A. L.'nin öteki adamla mesajlarının dikkate alınması gerektiğini vurguladı.

Öteki adamın A. L.'ye gönderdiği "en yakın zamanda tekrar tadına bakma dileğiyle canım" ve "sen sıkıntı yaşama diye sana yakın apart bulduk, yine yaranamıyorum" mesajlarının tanık beyanlarıyla birlikte dikkate alınması gerektiği belirten Yargıtay, erkeğin zinaya dayalı boşanmadavasının kabul edilmesi gerektiğini belirterek verilen kararları bozdu.

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