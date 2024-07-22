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Reklam Kurulu'ndan yılın ilk 7 ayında 149 milyon lira ceza

Ticaret Bakanlığı'na bağlı Reklam Kurulu, yılın ilk 7 ayında, 927 dosyada aldatıcı reklam ve haksız ticari uygulama olduğunu tespit ederek 148 milyon 783 bin lira idari para cezası uyguladı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 22 Temmuz 2024 09:15, Son Güncelleme : 22 Temmuz 2024 09:16
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Reklam Kurulu'ndan yılın ilk 7 ayında 149 milyon lira ceza

Reklam Kurulu 347 sayılı toplantısında yılın ilk 7 ayında Kurul tarafından toplam bin 64 adet dosya hakkında görüş ve değerlendirmelerde bulundu.

Reklam Kurulu'nun 9 Temmuz 2024 tarihinde gerçekleştirilen 347 sayılı toplantısında karara bağlanan 133 adet dosyadan 116'sı mevzuata aykırı bulunurken söz konusu reklam ve ticari uygulamalar hakkında durdurma cezası ile birlikte toplam 21.350.201,00-TL idari para cezası uygulanmasına karar verildi.

Ayrıca, Kurul tarafından 1 adet dosya hakkında erişimin engellenmesi kararı verildi.

Reklam Kurulu'nun bu ay ki toplantısında, kamuoyunda "indirim marketi" olarak bilinen perakende işletmelerin internet siteleri aracılığıyla yaptıkları tanıtım ve mesafeli satış uygulamaları haksız ticari uygulama boyutuyla ele alındı.

Yapılan incelemeler sonucunda, belirtilen internet sitelerinde ürünleri görmek ve sepete eklemek için üyelik gerektiği ancak satın alma işlemi için ürün stoklarının kontrol edilmesi gerekliliği ortaya çıktı. Üyelik olmasına rağmen en yakın şubede bile ürünün stokta olmadığı belirtildiği için siparişin tamamlanamadığı tespit edildi.

İncelemeler sonucunda, internet sitelerinde tüketicilerin ürünleri görüntülemek ve satın almak için üyelik gerektiği ancak 'teslimat adresine göre stok bilgilerinin değişebileceği' bilgisinin eksik olduğu tespit edildi.

Ayrıca ürün fiyatının geçerliliği süresi veya stok sınırı hakkında bilgi verilmediği için tüketicilerin yanıltıldığına karar verildi ve idari yaptırım uygulandı.

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