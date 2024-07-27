Kurumlar personel alımlarında farklı öğrenim düzeyi ve/veya yeterlik şartı arayabilir

Danıştay Savcısı iptal edilmesini talep etti



Vaizlik, Kur'an Kursu Öğreticiliği, İmam-Hatiplik ve Müezzin Kayyımlık Kadrolarına Atama ve Bu Kadroların Kariyer Basamaklarında Yükselme Yönetmeliği'nin 9. ve 11. ve maddelerinde Kur'an kursu öğreticiliği ve müezzin kayyım giriş sınavına başvurularda ilk defa açıktan alınacaklar için; İmam hatip lisesi mezunu veya üstü dini öğrenim düzeyine sahip olmak şartı aranırken, 13. maddede de müezzin-kayyımlık giriş sınavına başvurularda ilk defa açıktan alınacaklar için lise veya dengi okul mezunu olmak şartı aranmaktadır.

Bu durumda, düz lise + Diğer Lisans + İlahiyat ön lisans mezunu olması ile birlikte daha fazla eğitim alarak lisans mezunu olan davacının "İ.H.L." mezunu olmaması sebebiyle 9.gruptaki KPSS 123 "İlahiyat Ön lisans" kategorisine başvuru yapamaması eşitlik ilkesine aykırıdır.

Açıklanan nedenlerle, davanın kabulü ile dava konusu duyurunun "İ.H.L." şartına ilişkin kısmının iptali gerektiği düşünülmektedir.

Danıştay: İdarenin takdir hakkı vardır



Dava konusu sınav duyurusu ve mevzuat hükümlerinin birlikte değerlendirilmesinden; kamu hizmetinin yürütülmesinde istihdam edilecek personelin niteliğinin, ihtiyaç bulunan alanlara göre belirlenmesi gerekliliğinin karşılanmasına ve kamu hizmetlerinin etkin ve verimli bir şekilde görülmesinin sağlanmasına yönelik olan hizmetin yetişmiş, ehil kamu görevlilerince yerine getirilmesi ilkesinin gerçekleştirilmesi kapsamında Kurumların asgari niteliklere, hizmetin gereği ilave nitelikler belirleme imkanının bulunduğu, davalı idareye farklı öğrenim düzeyi ve/veya hafızlık ve/veya farklı düzeyde yeterlik şartı aranabilme yetkisi veren dava konusu düzenlemenin de bu anlamda değerlendirilmesi gerektiği, dava konusu düzenlemede kamu yararı ve hizmet gerekleri yönünden hukuka aykırılık bulunmamaktadır.

T.C.

DANIŞTAY

ONİKİNCİ DAİRE

Esas No: 2019/433

Karar No: 2022/5646

DAVANIN KONUSU:



Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 31/12/2017 tarihli 4/B Sözleşmeli Kur'an Kursu Öğreticisi, İmam-Hatip ve Müezzin Kayyım alımı sözlü sınav ilanının kadrolara ilişkin olarak aranan mezuniyet gruplarından;



-4-B Sözleşmeli Kur'an Kursu Öğreticisi alımına ilişkin "4-KPSS 124 Diğer Lisans + İlahiyat Önlisans + İ.H.L"



-4-B Sözleşmeli İmam - Hatip alımına ilişkin "4-KPSS 124 Diğer Lisans + İlahiyat Önlisans + İ.H.L"



-4-B Sözleşmeli Müezzin - Kayyım alımına ilişkin "4-KPSS 124 Diğer Lisans + İlahiyat Önlisans + İ.H.L"



Alımlarında istenen "İ.H.L." şartının iptali istenilmektedir.

DAVACININ İDDİALARI:



Başkanlıkça daha önceki sınavlarda, İmam Hatip Lisesi mezunu olma şartı aranmamasına rağmen, 2017 sınav ilanında kendisi gibi diğer lisans + ilahiyat ön lisans mezunu olanlardan, İmam Hatip Lisesi mezunları için ayrı kontenjan getirildiği, bu düzenlemenin eşitlik ilkesine aykırı olduğu ileri sürülmüştür.

DAVALININ SAVUNMASI:



Sınav ilanında her adayın bir unvan için müracaat edebileceği öngörüldüğünden davacının 3 unvan grubu için öngörülen şartın da iptalini isteme hakkı bulunmadığı, Kur'an kursu öğreticisi, imam hatip ve müezzin kayyım olarak yerleştirilecek adaylarda tahsil durumuna göre çeşitli şekillerde kontenjan belirlemeleri yapıldığı, söz konusu belirlemelerde; daha önceki alımlarda hangi kategoriden kaç kişinin müracaat ettiğine ilişkin istatistiki veriler, en son alımdan sonra hafızlık tespit sınavı, imam hatip liselerinin, ilahiyat ön lisansların ve ilahiyat fakültelerinin mezun verip vermediği; lise, ön lisans, lisans gruplarında KPSS/DHBT sınavına girenlerin kadın/erkek puan aralıkları verileri, Kur'an kursu öğreticilerinde Başkanlıkta görev yapan ücretli(fahri) öğreticilerin bütün kontenjanlarda ve hafız sayılarına göre oranları göz önünde bulundurduğu, 7/15754 sayılı Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar'ın 15. maddesi uyarınca hizmetin kaliteli ve verimli sunumu için kamu yararı gereği belirtilen mezuniyet durumlarına göre değerlendirme yapıldığı, Ek madde 2 uyarınca boş sözleşmeli personel pozisyon unvan ve sayısı ile bu pozisyonlarda istihdam edileceklerde aranacak niteliklerde idarenin takdir yetkisi olduğu, Vaizlik, Kur'an Kursu Öğreticiliği, İmam-Hatiplik ve Müezzin Kayyımlık Kadrolarına Atama ve Bu Kadroların Kariyer Basamaklarında Yükselme Yönetmeliği'nin 9., 11. ve 13. maddelerinin üçüncü fıkrasında "Başkanlıkça farklı öğrenim düzeyi ve/veya hafızlık belgesi ve/veya farklı düzeyde yeterlik belgesi şartı aranabilir." düzenlemesi gereği ilanda iptali istenilen İ.H.L. şartının Başkanlıkça talep edilebileceği, bu nedenle dava konusu ilanın hukuka uygun olduğu savunulmuştur.

DANIŞTAY TETKİK HAKİMİ DÜŞÜNCESİ:



Yönetmeliğin 9., 11. ve 13. maddelerinin 3. fıkrasında, "Başkanlıkça farklı öğrenim düzeyi ... aranabilir." denilerek aynı maddelerin 1. ve 2. fıkralarında yer alan ve idare tarafından belirlenen genel ve nesnel şartların aşılarak atama niteliklerine ilişkin kuralın belirsiz hale getirildiği, idarenin personel ihtiyacı kapsamında yapacağı düzenlemelerde takdir yetkisi bulunmakla birlikte, bu yetkinin mutlak ve sınırsız olmadığı,

Başkanlık tarafından atama şartlarının duyurularla her atama döneminde değiştirilmesinin hukuki belirlilik ve öngörülebilirlik ilkelerine aykırı olduğundan dava konusu işlemin iptali gerektiği düşünülmektedir.

DANIŞTAY SAVCISI DÜŞÜNCESİ:



Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 31/12/2017 tarihli 4/B Sözleşmeli Kur'an Kursu Öğreticisi, İmam-Hatip ve Müezzin Kayyım alımı sözlü sınav ilanının kadrolara ilişkin olarak aranan mezuniyet gruplarından;



-4-B Sözleşmeli Kur'an Kursu Öğreticisi alımına ilişkin "4-KPSS 124 Diğer Lisans + İlahiyat Ön lisans + İ.H.L"



-4-B Sözleşmeli İmam - Hatip alımına ilişkin "4-KPSS 124 Diğer Lisans + İlahiyat Ön lisans + İ.H.L"



-4-B Sözleşmeli Müezzin - Kayyım alımına ilişkin "4-KPSS 124 Diğer Lisans + İlahiyat Ön lisans + İ.H.L"



alımlarında istenen "İ.H.L." şartının iptali istenilmektedir.

Anayasanın; kamu hizmetlerine girme hakkının düzenlendiği 70. maddesinde de; "Her Türk, kamu hizmetlerine girme hakkına sahiptir. Hizmete alınmada, görevin gerektirdiği niteliklerden başka hiç bir ayırım gözetilemez. " hükmü yer almaktadır.



Vaizlik, Kur'an Kursu Öğreticiliği, İmam-Hatiplik ve Müezzin Kayyımlık Kadrolarına Atama ve Bu Kadroların Kariyer Basamaklarında Yükselme Yönetmeliği'nin Kur'an kursu "öğreticiliği giriş sınavına başvuracaklarda aranan özel şartlar" başlıklı 9. maddesi; "(1) Kur'an kursu öğreticiliği giriş sınavına başvurularda ilk defa açıktan alınacaklar için;



a) İmam hatip lisesi mezunu veya üstü dini öğrenim düzeyine sahip olmak, (...)hükmünü,



"İmam-hatiplik giriş sınavına başvuracaklarda aranan özel şartlar" başlıklı 11. maddesi;" İmam-hatiplik giriş sınavına başvurularda ilk defa açıktan alınacaklar için;



a) İmam hatip lisesi mezunu veya üstü dini öğrenim düzeyine sahip olmak, (...) hükmünü,

"Müezzin-kayyımlık giriş sınavına başvuracaklarda aranan özel şartlar" başlıklı 13. maddesi;" Müezzin-kayyımlık giriş sınavına başvurularda ilk defa açıktan alınacaklar için;



a) Lise veya dengi okul mezunu olmak, (...) hükmünü amirdir.

Dosyanın incelenmesinden, düz lise, diğer lisans ve ilahiyat ön lisans mezunu olan davacının 2016 yılı Din Hizmetleri Alan Sınavına katıldığı, KPSS 124 puan alanından 63,68 puan aldığı, lisans mezunu olduğundan Din Hizmetleri Alan Sınavına KPSS 124 puan alanına katılmasının mecburi olduğu, dava konusu sınav ilanında "KPSS 124 Diğer Lisans + İlahiyat Ön lisans" mezun olma şartı aranan gruba, Diğer Lisans + İlahiyat Ön lisans mezun olma yanında "İ.H.L." mezun olma şartının getirildiği, 31/12/2017 tarihli sınav ilanının KPSS 124 "Diğer Lisans + İlahiyat Ön lisans + İ.H.L" alımlarında istenen "İ.H.L." şartının iptali istemiyle bu davanın açıldığı anlaşılmıştır.

Vaizlik, Kur'an Kursu Öğreticiliği, İmam-Hatiplik ve Müezzin Kayyımlık Kadrolarına Atama ve Bu Kadroların Kariyer Basamaklarında Yükselme Yönetmeliği'nin 9. ve 11. ve maddelerinde Kur'an kursu öğreticiliği ve müezzin kayyım giriş sınavına başvurularda ilk defa açıktan alınacaklar için; İmam hatip lisesi mezunu veya üstü dini öğrenim düzeyine sahip olmak şartı aranırken, 13. maddede de müezzin-kayyımlık giriş sınavına başvurularda ilk defa açıktan alınacaklar için lise veya dengi okul mezunu olmak şartı aranmaktadır.

Bu durumda, düz lise + Diğer Lisans + İlahiyat ön lisans mezunu olması ile birlikte daha fazla eğitim alarak lisans mezunu olan davacının "İ.H.L." mezunu olmaması sebebiyle 9.gruptaki KPSS 123 "İlahiyat Ön lisans" kategorisine başvuru yapamaması eşitlik ilkesine aykırıdır.

Açıklanan nedenlerle, davanın kabulü ile dava konusu duyurunun "İ.H.L." şartına ilişkin kısmının iptali gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA



Karar veren Danıştay Onikinci Dairesince, Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:

MADDİ OLAY VE HUKUKİ SÜREÇ:



Düz lise (İ.H.L. olmayan), ilahiyat ön lisans ve diğer lisans mezunu olan davacının 2016 yılı Din Hizmetleri Alan Sınavına katıldığı, KPSS 124 puan alanından 63,68 puan aldığı, lisans mezunu olduğundan Din Hizmetleri Alan Sınavına KPSS 124 puan alanına katılmasının mecburi olduğu ileri sürülerek, dava konusu 31/12/2017 tarihli sınav ilanında "KPSS 124 Diğer Lisans + İlahiyat Ön lisans" mezun olma şartı aranan gruba getirilen ve KPSS 124 "Diğer Lisans + İlahiyat Ön lisans + İ.H.L" alımlarında istenen "İ.H.L." şartının iptali istemiyle bakılan dava açılmıştır.



İNCELEME VE GEREKÇE:

İLGİLİ MEVZUAT:

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HUKUKİ DEĞERLENDİRME:

Dava konusu sınav duyurusu ve yukarıda yer verilen mevzuat hükümlerinin birlikte değerlendirilmesinden; kamu hizmetinin yürütülmesinde istihdam edilecek personelin niteliğinin, ihtiyaç bulunan alanlara göre belirlenmesi gerekliliğinin karşılanmasına ve kamu hizmetlerinin etkin ve verimli bir şekilde görülmesinin sağlanmasına yönelik olan hizmetin yetişmiş, ehil kamu görevlilerince yerine getirilmesi ilkesinin gerçekleştirilmesi kapsamında Kurumların asgari niteliklere, hizmetin gereği ilave nitelikler belirleme imkanının bulunduğu, davalı idareye farklı öğrenim düzeyi ve/veya hafızlık ve/veya farklı düzeyde yeterlik şartı aranabilme yetkisi veren dava konusu düzenlemenin de bu anlamda değerlendirilmesi gerektiği, öte yandan düzenlemede belirlilik ilkesine aykırı bir yön bulunmadığı gibi kural koyma yetkisinin Başkanlığa devrinin de söz konusu olmadığı, sadece hizmet ihtiyacının, hizmetin ifasına daha nitelikli katkı sunabilecek personelle karşılanabilmesi hususunun bulunduğu görev alanlarında, istihdam edilecek personelin seçiminde asgari şartların üzerinde farklı öğrenim kriteri, hafızlık ve farklı düzeyde yeterlik şartları gibi ek nitelikler belirleyerek bu suretle vatandaşlara daha iyi hizmet sunma konusunda Başkanlığa takdir yetkisi tanındığı dikkate alındığında, dava konusu düzenlemede kamu yararı ve hizmet gerekleri yönünden hukuka aykırılık bulunmamıştır.

KARAR SONUCU :



Açıklanan nedenlerle;



1. DAVANIN REDDİNE,



2. Ayrıntısı aşağıda gösterilen toplam 352,00-TL yargılama giderinin davacı üzerinde bırakılmasına,



3. Karar tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca takdir edilen 9.500,00-TL vekalet ücretinin davacıdan alınarak davalı idareye verilmesine,



4. Posta gideri avansından artan tutarın kararın kesinleşmesinden sonra istemi halinde davacıya iadesine,



5. Bu kararın tebliğ tarihini izleyen 30 gün içerisinde Danıştay İdari Dava Daireleri Kuruluna temyiz yolu açık olmak üzere, 21/11/2022 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

