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Altının gramı 2 bin 551 liradan işlem görüyor

Altının gramı, haftaya yükselişle başlamasının ardından 2 bin 551 lira seviyesinde işlem görüyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 22 Temmuz 2024 10:39, Son Güncelleme : 22 Temmuz 2024 10:40
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Altının gramı 2 bin 551 liradan işlem görüyor

Cuma günü ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışın yüzde 1,92 altında 2 bin 550 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni haftaya yükselişle başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,1 artışla 2 bin 551 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 4 bin 250 liradan, Cumhuriyet altını 16 bin 933 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı cuma düşüş eğiliminde hareket ederek günü önceki kapanışının yüzde 1,82 altında 2 bin 400 dolardan tamamlarken, şu sıralarda önceki kapanışına göre yüzde 0,14 artışla 2 bin 404 dolardan işlem görüyor.

ABD başkanlık seçimlerinde Başkan Joe Biden'ın adaylıktan çekilmesi küresel piyasalarda belirsizliklerin ortaya çıkmasına neden oldu. Dünya genelinde merkez bankalarının enflasyonla mücadele kapsamında izledikleri sıkı para politikalarının yavaş yavaş sonuna yaklaşılırken, ABD seçimlerinin olası sonuçları varlık fiyatlamalarını zorlaştırmaya devam ediyor.

Öte yandan, ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek dönem politikalarına yönelik fiyatlamalar Banka'nın yıl sonuna kadar 3 kez faiz indirimine gidebileceğini gösteriyor.

Analistler, sıkı para politikasının yakın zamanda gevşemeye başlayacağına yönelik fiyatlamalara karşın, altının ons fiyatının kar satışlarıyla gerilediğini bildirdi.

Bugün ABD'de Chicago Fed ulusal aktivite endeksi verileri ile başkanlık seçimlerine ilişkin haber akışının takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 400 dolar seviyesinin destek, 2 bin 450 seviyesinin ise direnç konumunda olduğunu ifade etti.

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