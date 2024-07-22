Türkiye'den Irak'a elektrik ihracatı yeniden başladı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kalkınma Yolu Projesi ile bölgemizin refahına ve barışına birlikte katkı sunacağımız komşumuz Irak'a elektrik ihracatına dün itibarıyla yeniden başladık. Yapacağımız yatırımlarla Kalkınma Yolu'nu aynı zamanda bir "Enerji Yolu" olarak da tesis edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Türkiye-Irak arasında mevcut 400 kV Cizre - Kasek Enterkonneksiyon hattı üzerinden Irak'a azami 300 megavata kadar elektrik sağlanacak.