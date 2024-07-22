Otomotivde ikinci ele özel izin yolda

Otomotivde daha önce 7 Temmuz olarak açıklanan GSR II yönetmeliğinin yürürlük tarihi 'ulusal tip onayı' bulunan araçlar için 31 Ağustos'a ertelenmişti. Ancak ithal araçlar için uygulama devreye girdi.

Ancak GSR II'den dolayı bazı markaların kendilerine ciddi araç fatura ettikleri ve bu araçların ikinci el olarak satılabileceği konuşuluyor. Ancak 6 bin km-6 ay şartı nedeniyle soru işaretleri bulunuyor.

Ticaret Bakanlığı'nın markalar veya distribütörlerin kendilerine faturaladıkları araçları ikinci el olarak '6 ay-6 bin km' şartına uymadan satabileceklerine yönelik izin verdiği belirtiliyor.

5 Temmuz'da alınan bir karara göre, Ticaret Bakanlığı'ndan özel izin almak şartıyla distribütörlere ellerindeki sıfır ikinci el araçları satma hakkı verilecek.

"Ticaret Bakanlığı açıklayacak"

CNBC-e yayınına katılan EBS Danışmanlık Genel Müdürü Erol Şahin, konuyla ilgili şunları söyledi:

"Bir duyum var. 5 Temmuz itibarıyla distribütör olan markalara bu anlamda bir izin verildi. Fatura edildi bütün araçlar. Distribütörün kendi adına fatura ettiği için satıcı kısmında kendi olmak kaydıyla bu araçlar ikinci elde satılabilecek. 6 ay-6 bin kilometre kuralına sadece distribütörler nezdinde izin verilmiş olacak. Bu araçlarla ilgili bir çözüm var. Ticaret Bakanlığı'ndan böyle bir açıklama gelecek.

İşin mantığı da buydu. Ortada ciddi anlamda ikinci el stok var. Ortada ne olacağı belirsiz on binlerce araç vardı. Bu araçlar için böyle bir yöntem geliştirildi. 5-7 Temmuz arasında kendilerine fatura ettikleri araçlar için yüzde 1'lik ceza hükmü konacak mı tek soru işareti bu. Onun dışında sorunlar çözülmüş gibi görünüyor."