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'Sıfır Market'le atıksız alışveriş imkanı

"Tarım Kredi Sıfır Marketi" konsepti sayesinde, "Çiğ süt, bakliyat, kuruyemiş, deterjan, sıvı sabun ve ayçiçeği yağı gibi ürünlerde vatandaşlar kendi götürdükleri ambalajlarla alışveriş yapma imkanı buluyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 22 Temmuz 2024 14:43, Son Güncelleme : 22 Temmuz 2024 14:45
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'Sıfır Market'le atıksız alışveriş imkanı

Tarım Kredi Kooperatif Market Genel Müdürü Orhan Kozan, Ankara'nın Çankaya ilçesi Beytepe Mahallesi'nde açtıkları ilk "Tarım Kredi Sıfır Market"te değerlendirmelerde bulundu.

Söz konusu marketin farkındalık projesi olduğuna işaret eden Kozan, marketin, "sıfır atık" felsefesinin perakende satışta ne ölçüde kullanılabildiğini gösteren önemli bir çalışma olduğunu belirtti.

Kozan, marketin girişinden itibaren müşterileri ambalaj atıkları konusunda bilgilendirdiklerini bildirerek, "Müşterilerimiz biraz fedakarlık yaparak hem kendi bütçelerine hem ülkeye hem de çevreye çok büyük fayda sağlayacak. Vatandaşlar boş ambalajları buraya getirdiği takdirde hem ürünlere daha ucuza ulaşma imkanına sahip olacak hem de ambalajın doğaya zarar verdiğini açık şekilde görecek. Biz de söz konusu mağazalarla bu durumu müşterilerimize göstermek istedik." ifadelerini kullandı.

Market konseptinde ambalaj konusunun önem taşıdığına işaret eden Kozan, şöyle devam etti:

"Raf ömürleri aynı olan açık ürün reyonlarımız var. Vatandaşlarımız kendi getirdiği ambalajların içine bu ürünleri koyuyor ve buradan tasarruf etme imkanı elde ediyor. Çiğ süt, bakliyat, kuruyemiş, deterjan, sıvı sabun ve ayçiçeği yağı gibi ürünlerde vatandaşlarımız kendi getirdiği ambalajlarla alışveriş yapma imkanına sahip oluyor. Vatandaşlar bu sayede yüzde 5 ila 20 arasında daha uygun fiyatla ürün almış oluyor. Bu da aslında şunu gösteriyor, vatandaşlarımız pek çok üründe ambalaja para veriyorlar."

Kozan, markette ürünlerin otomatlardan da alınabildiğini bildirerek, çiğ süt, ayçiçeği yağı ve sıvı deterjanlarda kendi ambalajını getirenlerin bu makinelerden indirimli fiyatlarla alışveriş yapabildiğini anlattı.

Atık şişelerin toplandığı bir otomatın da markette bulunduğunu aktaran Kozan, buraya atılan şişe başına mağazadan yapılan alışverişlerde 50 kuruş indirim sağlandığını söyledi.

Basılı fiş yerine SMS ile bilgilendirme imkanı

Kozan, mağazada basılı fiş kullanmama imkanının da olduğunu belirterek, "Diğer perakendecilerin de bu konuda atılım yapmasını bekliyoruz. Bu fişleri kimse kullanmıyor, atıyor. Boş yere çevre kirliliğine sebebiyet veriyor. Özellikle burada vatandaşların da hassasiyet göstermelerini istiyoruz. İhtiyaçları yoksa alışveriş bilgisini SMS olarak almayı talep edebilirler. Böylece doğayı da korumuş olurlar. Hem de boş yere ambalaj malzemesine, yazar kasa rulosuna para verilmemiş olur." diye konuştu.

Tarım Kredi Sıfır Market konseptini yaygınlaştıracaklarına işaret eden Kozan, söz konusu marketlerin sayısının İstanbul, Ankara, Bursa, İzmir ve Konya'da olmak üzere 10'a çıkarılacağını aktardı. Kozan, konseptte hem üreticinin hem tüketicinin hem de doğanın kazandığını anlattı.

Kozan, Tarım ve Orman Bakanlığınca gıda işletmeleri için başlatılan karekod uygulamasının markette kullanıldığını ve uygulamanın Türkiye'deki bütün Tarım Kredi Marketlerde yaygınlaştırılacağını kaydetti.

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