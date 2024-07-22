Meteoroloji bu saatlere dikkat çekti! Yüksek sıcaklık uyarısı
Hava sıcaklıkları yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan yeni açıklamada; hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği belirtilerek, vatandaşlar yüksek sıcaklık konusunda uyarıldı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 22 Temmuz 2024 15:09, Son Güncelleme : 22 Temmuz 2024 15:11
Yurt genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerine çıktı.
Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü, vatandaşlara yüksek sıcaklık konusunda uyarıda bulundu.
BU SAATLERE DİKKAT!
Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklama şu şekilde;
"Yüksek seyreden hava sıcaklıkları nedeniyle; kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılarımız ve çocuklarımız başta olmak üzere vatandaşlarımızın günün en sıcak saatleri olan 11 ile 16 saatleri arasında açık alanda bulunmamaları hususunda dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir."