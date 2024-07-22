Hedef şaşıran pehlivan, vatandaşı yere serdi

Yüzlerce kişinin izlediği güreş müsabakaları kıran kırana geçti. Hırslı mücadelelerin yaşandığı güreşlerde, güreşçiler seyircilerin arasına daldı. Bu esnada baş güreşçi, yanlışlıkla orada seyirci olarak oturan vatandaşın ayağını tuttu.

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde her yıl geleneksel olarak düzenlenen Keçikıran köyünün Şimşir Bayramı binlerce kişinin katılımıyla gerçekleştirildi.

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