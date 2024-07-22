Hedef şaşıran pehlivan, vatandaşı yere serdi
Bolu'nun Mudurnu ilçesinde düzenlenen Şimşir Bayramı'nda güreşen iki güreşçiden biri, yanlışlıkla vatandaşı yere serdi.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 22 Temmuz 2024 16:06, Son Güncelleme : 22 Temmuz 2024 17:34
Bolu'nun Mudurnu ilçesinde her yıl geleneksel olarak düzenlenen Keçikıran köyünün Şimşir Bayramı binlerce kişinin katılımıyla gerçekleştirildi.
Edilen duaların ardından vatandaşlara yemek ikramı yapıldı. Yemeğin ardından geleneksel güreş müsabakaları düzenlendi.
Yüzlerce kişinin izlediği güreş müsabakaları kıran kırana geçti. Hırslı mücadelelerin yaşandığı güreşlerde, güreşçiler seyircilerin arasına daldı. Bu esnada baş güreşçi, yanlışlıkla orada seyirci olarak oturan vatandaşın ayağını tuttu.
Rakibi sandığı kişiyle güreşmeye çalışan baş güreşçi, vatandaşı yere serdi. Vatandaşlar da yaşananlar karşısında kahkahaya boğuldu.