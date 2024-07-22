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Cezaevi mahkum aracının da karıştığı zincirleme kazada 4 yaralı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde aralarında cezaevi mahkum aracının da bulunduğu zincirleme trafik kazasında 1'i çocuk 4 kişi yaralandı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 22 Temmuz 2024 16:25, Son Güncelleme : 22 Temmuz 2024 16:26
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Cezaevi mahkum aracının da karıştığı zincirleme kazada 4 yaralı

Kaza, D100 Karayolu Kuruçeşme mevkii İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, R.K. idaresindeki 34 CIN 204 plakalı hafif ticari araç, E.K. yönetimindeki 41 AON 515 plakalı kamyonet ile cezaevi mahkum taşıma aracı zincirleme trafik kazasına karıştı. Kazada 34 CIN 204 plakalı araçta bulunan 1'i çocuk 4 kişi yaralandı. Çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. Yapılan ilk müdahalenin ardından yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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